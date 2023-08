Pedro é punido por indisciplina e está fora da partida contra o Olímpia, pela Libertadores

A- A+

O camisa nove do Flamengo recebeu suspensão por uma partida, além de uma multa equivalente a 5% do salário do jogador.

Durante a partida do último sábado (29), contra o Atlético-MG no Mineirão, que terminou com a vitória do Flamengo por 2 a 1, o atacante Pedro se recusou a aquecer quando foi solicitado, perto do fim da partida. A atitude do centroavante irritou a comissão técnica do treinador da equipe rubro-negra, Jorge Sampaoli.

O episódio culminou em uma agressão dentro do vestiário, deferida pelo preparador físico Pablo Fernández, acertando o rosto do jogador. O membro da comissão técnica foi demitido do clube.

Nesta segunda-feira (31) pela manhã, Pedro não compareceu ao ‘Ninho do Urubu’, centro de treinamento do Flamengo, sem dar explicações ao clube. Somente à tarde o jogador compareceu ao CT, justificando que sua ausência no treino da manhã teria sido por dores no rosto e desconforto com o episódio de agressão.



