Pedro é relacionado pelo Flamengo para a viagem a Lima na final da Libertadores

O jogador está em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Por isso, é improvável que ele esteja em campo no final de semana, já que não tem participado dos treinamentos com o elenco

Pedro foi relacionado para viajar com o elenco para a final da Copa Libertadores da AméricaPedro foi relacionado para viajar com o elenco para a final da Copa Libertadores da América - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

O Flamengo divulgou nesta quarta-feira, 26, a lista de relacionados para a decisão da Copa Libertadores da América. A finalíssima contra o Palmeiras ocorre no próximo sábado, em Lima, no Peru. O nome do centroavante Pedro aparece na lista do clube carioca. O jogador está em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Por isso, é improvável que ele esteja em campo no final de semana, já que não tem participado dos treinamentos com o elenco.

O zagueiro Léo Ortiz, por sua vez, também está entre os relacionados. O defensor ficou de fora dos últimos compromissos da equipe. Existe a expectativa que ele jogue contra o Palmeiras e forme a zaga ao lado de Léo Pereira.

O atacante Luiz Araújo, que sentiu dores na partida contra o Atlético-MG na terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro, é outro confirmado na relação. Gonzalo Plata, que será desfalque na final por ter sido expulso na semi contra o Racing, irá viajar com a delegação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

A lista flamenguista da viagem conta com 30 nomes. A decisão da Libertadores está marcada para às 18 horas (de Brasília) do sábado, no Estádio Monumental de Lima.

O elenco do Flamengo embarca na tarde desta quarta-feira. Na quinta e na sexta, o time faz treinos na capital peruana antes de entrar em campo no sábado.

