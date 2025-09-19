A- A+

Santa Cruz Pedro Favela destaca força coletiva do Santa Cruz para decisão contra o Maranhão Volante ressalta sintonia entre time, torcida e diretoria nessa reta final de Série D

O volante Pedro Favela avaliou, em entrevista coletiva nesta quinta (18), o momento vivido pelo Santa Cruz após garantir o retorno à Série C. O jogador valorizou a união entre clube e torcida como peça-chave na campanha e destacou que o objetivo agora é avançar à final da Série D, mantendo a postura ofensiva que marcou o time durante a temporada.

Postura contra o Maranhão



Questionado sobre a possibilidade de atuar pelo empate diante do Maranhão, o volante descartou qualquer acomodação.

“A gente não pode jogar por uma bola ou pela sorte. Temos que fazer o nosso jogo agressivo, de bola no pé, como foi durante todo o campeonato, respeitando o adversário, mas respeitando ainda mais o que a gente sabe fazer”, disse.

O volante demonstrou respeito, mas deixou claro que o foco está no desempenho coral.

“Eles são uma boa equipe, não é à toa que também conquistaram o acesso. Mas o que a gente pode fazer dentro de campo vai superar isso. Nosso objetivo é jogar bem e conquistar a classificação”, analisou.

Para o confronto decisivo, Pedro reforçou a importância do equilíbrio mental da equipe.

“Não podemos ser nem tão soberbos nem tão leves. O meio-termo é o que vai nos levar à final”, afirmou.

Busca pelo título



Favela também ressaltou que o elenco não se contenta apenas com o acesso conquistado.

“Na vida a gente é feito de vitórias. O acesso é importante, mas ser campeão vai dar um status ainda maior para todos. A gente tem que querer sempre mais”, concluiu.

