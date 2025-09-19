Sex, 19 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Santa Cruz

Pedro Favela destaca força coletiva do Santa Cruz para decisão contra o Maranhão

Volante ressalta sintonia entre time, torcida e diretoria nessa reta final de Série D

Reportar Erro
Volante coral segue confiante para a reta final da Série DVolante coral segue confiante para a reta final da Série D - Foto: Reprodução/@pedrofavella

O volante Pedro Favela avaliou, em entrevista coletiva nesta quinta (18), o momento vivido pelo Santa Cruz após garantir o retorno à Série C. O jogador valorizou a união entre clube e torcida como peça-chave na campanha e destacou que o objetivo agora é avançar à final da Série D, mantendo a postura ofensiva que marcou o time durante a temporada.

Leia também

• Santa Cruz vive expectativa de avançar mais um passo na implementação da SAF

• Santa Cruz agradece conquistas no Santuário de Nossa Senhora da Conceição

Postura contra o Maranhão

Questionado sobre a possibilidade de atuar pelo empate diante do Maranhão, o volante descartou qualquer acomodação.
“A gente não pode jogar por uma bola ou pela sorte. Temos que fazer o nosso jogo agressivo, de bola no pé, como foi durante todo o campeonato, respeitando o adversário, mas respeitando ainda mais o que a gente sabe fazer”, disse.

O volante demonstrou respeito, mas deixou claro que o foco está no desempenho coral.
“Eles são uma boa equipe, não é à toa que também conquistaram o acesso. Mas o que a gente pode fazer dentro de campo vai superar isso. Nosso objetivo é jogar bem e conquistar a classificação”, analisou.

Para o confronto decisivo, Pedro reforçou a importância do equilíbrio mental da equipe.
“Não podemos ser nem tão soberbos nem tão leves. O meio-termo é o que vai nos levar à final”, afirmou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Pedro Martins (@pedrofavella)

Busca pelo título

Favela também ressaltou que o elenco não se contenta apenas com o acesso conquistado.
“Na vida a gente é feito de vitórias. O acesso é importante, mas ser campeão vai dar um status ainda maior para todos. A gente tem que querer sempre mais”, concluiu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter