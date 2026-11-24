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Reformulação Pedro Favela e Matheus Vinícius se despedem do Santa Cruz Volante e zagueiro foram peças importantes no acesso do clube à Série B, mas não permanecem

Na noite da última segunda-feira (23), o volante Pedro Favela e o zagueiro Matheus Vinícius se despediram do Santa Cruz através das redes sociais. Ambos atletas estavam em fim de contrato e negociavam renovação, que não foram concretizadas.

Autor do gol que carimbou o acesso do Santa à Série B, Favela fez agradecimentos aos torcedores e companheiros, mas expressou a sua infelicidade ao não acertar para a próxima temporada.

“Mas não posso deixar de expressar minha tristeza pela não renovação e, principalmente, pela forma como as coisas aconteceram. Saio decepcionado com a maneira como fui tratado e com a sensação de não ter sido valorizado por tudo aquilo que entreguei e construí nesses dois anos.

Acredito que respeito, reconhecimento e consideração devem fazer parte de qualquer relação profissional, independentemente do fim de um ciclo. Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem da maneira que esperamos.

Saio de cabeça erguida, com a consciência tranquila de que dei o meu melhor, honrei essa camisa e fiz parte de uma história vitoriosa. Os dois acessos consecutivos ninguém poderá apagar”, disse Pedro Favela.

Zagueiro Matheus Vinícius teve atuações destacadas na reta final da Série C de 2026 - Foto: Rafael Vieira/FPF

Da mesma forma, o zagueiro Matheus Vinícius agradeceu o apoio ao longo das duas últimas temporadas, mas que lamenta a não renovação, ainda que respeite as decisões do clube.

“Em relação ao encerramento deste ciclo, confesso que esperava que a condução do processo de renovação tivesse ocorrido de uma maneira diferente, considerando a trajetória construída e as conquistas alcançadas durante esses dois anos. Ainda assim, respeito as decisões tomadas e sigo em frente com a tranquilidade de quem sabe que cumpriu seu papel com dedicação, profissionalismo e comprometimento”, declarou Matheus Vinícius por meio de nota.

Além de Pedro Favela e Matheus Vinícius, anteriormente Eurico e Ronald, outros dois pilares do acesso do Santa à Segunda Divisão, também não tinham acertado a permanência.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com Diego Aguiar, agente dos atletas, além de Eduardo Freeland, executivo de futebol do Santa, mas até o momento não obteve retorno para maiores explicações sobre o caso.

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