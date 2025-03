Pedro Favela puxa responsabilidade para o Santa Cruz na Série D: "temos que ser favoritos"

A- A+

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (21), o volante Pedro Favela. Compreendendo o clube do Arruda em um patamar acima da Série D, o jogador estabeleceu a meta de conseguir o acesso no final da temporada.

“Com todos respeito aos outros clubes, nós temos que ser os favoritos. Por tudo que a gente almeja, pelo elenco que temos, pelo que representa essa camisa, temos que ser os favoritos, temos que jogar sem muitas desculpas e no final do ano sair com esse acesso”, projetou o novo jogador tricolor.

Pedro chega ao Santa Cruz após jogar o Campeonato Paulista, pelo Velo Clube, onde foi capitão e disputou 11 partidas, sendo uma das lideranças da equipe. Se apresentando ao torcedor coral, Favela destacou algumas das credenciais.

“Entre as minhas características estão pisar na área, tenho uma boa condução e saída de jogo. Sou um segundo volante que gosta de finalizar de fora da área, a bola parada também é um ponto forte, acho que são coisas que pode ajudar a equipe e acredito que vai se encaixar bem no que é o DNA do Santa Cruz", listou.





