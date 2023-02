Pedro faz exames e preocupa o Flamengo para segundo jogo da Recopa

A- A+

O atacante Pedro é desfalque praticamente certo no Flamengo para a partida contra o Botafogo, no sábado (4), pelo Estadual, e também preocupa para a volta da Recopa Sul-Americana, na terça-feira (7), no Maracanã.





O camisa 9 foi substituído contra o Independiente Del Valle após sentir dores musculares, passará por exames nesta quarta-feira (22), e iniciará tratamento para tentar retornar na decisão. A informação inicial foi trazida pelo jornalista Venê Casagrande.



Segundo Isabelle Costa, do Canal Paparazzo Rubro-negro, Pedro já sentia um problema na coxa antes mesmo da partida começar, mas foi para o sacrifício. Sem o camisa nove, o técnico Vítor Pereira tem a opção de colocar Gabigol mais adiantado e lançar Cebolinha aberto.



Vale lembrar que o Flamengo também não tem Gerson, que ficou fora do primeiro jogo da Recopa em função de uma lesão.

