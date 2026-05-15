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Futebol Pedro Henriques deixa o cargo de CEO do Santa Cruz Profissional estava no clube desde maio de 2025 para trabalhar no processo de transição do Tricolor para se transformar em Sociedade Anônima de Futebol (SAF)

O Santa Cruz comunicou nesta sexta-feira (15) a saída de Pedro Henriques do cargo de CEO do clube. O profissional estava no Tricolor desde maio de 2025 para trabalhar no processo de transição do Tricolor para se transformar em Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

“Pedro Henriques trabalhou no processo de reorganização administrativa, implementação de processos e conexão entre as diferentes áreas do clube, contribuindo para a retomada de pilares estruturais importantes, durante um dos momentos mais desafiadores da instituição. O profissional também atuou na interlocução entre diretoria, investidores e departamento de futebol. O encerramento do ciclo ocorre em comum acordo. O Santa Cruz agradece a Pedro Henriques pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua trajetória profissional”, publicou o Santa.

A saída do CEO ocorre em meio ao impasse do clube envolvendo a SAF. Recentemente, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou que a Cobra Coral Participações, grupo que ia adquirir 90% das ações do Tricolor, não vai seguir na operação. A proposta anterior prévia um investimento total de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos.

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