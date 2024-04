A- A+

Sport Pedro Lima comemora primeiro título como profissional e elogia apoio da torcida do Sport: "surreal" Lateral revelado pela base do Leão foi uma das revelações do Campeonato Pernambucano

Revelação do Sport na temporada, Pedro Lima conquistou seu primeiro título como profissional do Leão. O título do Camepeonato Pernambucano em cima do Náutico foi muito valorizado pelo lateral, que subiu para o elenco principal do Rubro-Negro esta temporada.

"Eu nunca imaginei que o meu começo no profissional seria assim. Nunca imaginei que iria chegar e arrebentar. Mas eu venho me preparando sempre no dia a dia, na base, depois que eu subi. Vim me preparando para esses momentos aqui. Agradeço a Deus, quero dar toda honra e toda glória a ele. Desde que eu cheguei no Sport eu joguei três Campeonatos Pernambucanos. Fui tricampeão pernambucano [categorias de base] e nunca joguei uma final. E essa aqui é a minha primeira final como profissional e com a camisa do Sport. Estou muito feliz, só quero agradecr a Deus, porque ele é muito fiel, e se não fosse ele, eu não estaria aqui", declarou.

Após novo recorde de público na Arena, Pedro Lima também fez questão de elogiar a torcida do Sport e ressaltou a sua importância na hora de dar apoio ao time.

"O apoio da torcida é surreal. Nos empurra muito durante o jogo. Isso aqui é inexplicável. Essa festa. Essa torcida aqui é inexplicável, é sureeal. Não tenho palavaras", agradeceu.

