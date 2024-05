A- A+

Sport Pedro Lima desperta interesse do Real Madrid, Barcelona e PSG de acordo com jornal espanhol Revelação do Sport também interessa a Juventus e equipes da Premier League

Cria da base do Leão e destaque na temporada pelo clube, Pedro Lima, de 17 anos, desperta fortes rumores sobre o seu futuro. De acordo com jornal espanhol Marca, o lateral-direito vem sendo observado por dois gigantes do futebol europeu Real Madrid e Barcelona, além do tradicional PSG. Algumas equipes da Premier League e a Juventus também estariam monitorando o jovem.

De acordo com o veículo, o Real Madrid enxerga Pedro como um futuro substituto do atual lateral-direito do clube Carvajal, que já tem 32 anos, e que tem dois jogadores que não são laterais de origem como suplentes - Lucas Vázquez e Nacho.

Segundo o Marca, Pedro também é considerado o "herdeiro de Cafú" por causa de seu estilo de jogo parecido com o do campeão mundial de 2002. Além disso, o jogador do Leão também estaria chamando atenção pela sua qualidade técnica nos dribles curtos, na sua boa condução de bola, sua precisão nos cruzamentos e chutes ao gol.

No aspecto defensivo, o jornal exaltou o grande físico de Pedro, que lhe permite correr continuamente pela ala, além de ser muito difícil de superá-lo na corrida.

Pedro Lima é avaliado pelo Transfermarkt em 600 mil euros, que equivale a cerca de R$ 3.284.214,43. Na atual temporada, o lateral já atuou pelo Sport em 23 jogos, marcando dois gols e duas assistências pelo Leão.

Recentemente, Pedro renovou seu vínculo com o Sport até 2027 e disse que quer cravar seu nome na história do clube pernambucano.

