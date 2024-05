A- A+

Futebol Pedro Lima, do Sport, é convocado para período de treinos com a seleção brasileira sub-20 Trabalhos vão acontecer entre os dias 3 e 11 de junho, na Granja Comary

Leia também

• STF mantém Sport como único campeão brasileiro de 1987

• Sport x Avaí contará com esquema especial de ônibus e metrô, neste sábado (18); confira

• Retrospecto positivo: Sport nunca perdeu para o Avaí jogando em casa pela Série B

O técnico Ramon Menezes convocou 23 jogadores, nesta sexta-feira (17), para a seleção brasileira sub-20. Os garotos vão se encontrar para uma semana de trabalhos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, durante os dias 03 e 11 de junho. Entre os convocados está o lateral-direito do Sport, Pedro Lima.

O período servirá de preparação para a disputa do Sul-Americano da categoria, marcado para acontecer em janeiro de 2025, no Peru. A competição dá direito a quatro vagas no Mundial sub-20, no Chile, também no próximo ano.

Com a convocação de Pedro Lima, o Sport pode ver o prata da casa ser ausência em até dois jogos da equipe na sequência da temporada. Em caso de classificação à final da Copa do Nordeste, a joia desfalcaria o clube nas duas partidas decisivas da competição regional, agendadas para 5 e 9 de junho. Caso os pernambucanos caiam para o Fortaleza, Pedro Lima só perderia o compromisso com o Paysandu, dia 10, pela Série B.

Confira os convocados

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Otávio - Cruzeiro

Robert Assunção - Atlético-MG

Laterais

JP Chermont - Santos

Leonardo Derik - Athletico-PR

Pedro Lima - Sport

Souza - Santos

Zagueiros

Iago - Flamengo

Jair - Santos

Kayky - Fluminense

Vitor Reis - Palmeiras

Meias

Bidon - Corinthians

João Costa - Roma (ITA)

João Pedro (JP) - Vasco

Lorran - Flamengo

Luis Guilherme - Palmeiras

Rayan Lucas - Flamengo

Atacantes

Alisson Santana - Atlético-MG

Deivid Washington - Chelsea (ING)

Estêvão - Palmeiras

Pedrinho - Zenit (RUS)

Robert - Cruzeiro

Wesley - Corinthians

Veja também

Futebol Jogadores do Sport visitam crianças no Instituto do Autismo