Sport Pedro Lima ganha elogios de Soso no Sport e comemora primeiro gol: "não tenho palavras" Prata da casa de apenas 17 anos se destacou nas duas últimas partidas do Leão no Estadual

Após estrear com uma boa atuação contra o Afogados, o lateral-direito Pedro Lima, de apenas 17 anos, voltou a brilhar com a camisa do Sport. Diante do Flamengo de Arcoverde, o prata da casa rubro-negro marcou o terceiro gol da vitória rubro-negra por 3x0, o seu primeiro como profissional do clube da Ilha do Retiro.

Destaque das categorias de base e com convocações recorrentes à seleção brasileira sub-17, a joia leonina não conteve a emoção ao celebrar o tento anotado em Caruaru, além do momento vivido. "Estou muito feliz, sem palavras. Deus é maravilhoso, meu coração está chorando de felicidade. Não tenho palavras para agradecer", declarou à comunicação do Sport na saída de campo no Lacerdão.

Em meio às boas atuações, Pedro Lima também ganhou elogios do técnico Mariano Soso. Na coletiva realizada após a vitória sobre o Flamengo-PE, a primeira pergunta para o comandante argentino foi sobre a joia revelada no clube. De acordo com o treinador, apesar da idade, o lateral tem totais condições de seguir integrando a equipe principal.

"Pedro lima é um jogador de base, que mostra muito bem o programa que o Sport tem na construção de jogadores. Tenho a tarefa da consolidação de Pedro. É um jogador jovem, que eu interpreto que os comportamentos dele podem se dar em um contexto muito favorável, com jogadores que sustentam a tarefa dele", pontuou.

"Eu como treinador e formador, assim como outros que passaram pela carreira dele, acreditamos que é um jogador que hoje pode integrar o profissional", salientou Soso.

