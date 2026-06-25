Pedro Neto cita obsessão de CR7 e celebra volta de Neymar à seleção: 'Marcou minha infância'

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Às vésperas do confronto entre Portugal e Colômbia pela Copa do Mundo, o atacante Pedro Neto reservou parte de sua entrevista coletiva para elogiar Neymar. O jogador português afirmou que o brasileiro foi uma das principais referências de sua geração e disse compreender a repercussão causada pelo retorno do camisa 10 à seleção.



Neymar voltou a atuar pelo Brasil na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, resultado que garantiu a classificação da equipe para a próxima fase do torneio. A imagem do atacante emocionado após a partida repercutiu entre jogadores de diferentes seleções e também chamou a atenção de Pedro Neto.



"O Neymar é um jogador que marcou muito a minha geração, pela alegria e pelo que faz em campo. O fato de ele ter entrado e ter sido celebrado dessa maneira é a prova disso. Ele merece, por tudo o que passou. Marcou muito a minha infância pela sua maneira de jogar e de vivenciar o futebol, é algo que sempre ficou marcado em mim", afirmou.





Enquanto comentava o retorno de Neymar, Pedro Neto também falou sobre Cristiano Ronaldo, principal nome da seleção portuguesa. O camisa 7 marcou dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão e chegou embalado para a decisão da liderança do Grupo K.



Segundo o atacante, a equipe comemorou o desempenho do capitão, conhecido pela obsessão por gols e recordes ao longo da carreira



"É óbvio que o grupo ficou contente por ele. Sabemos que ele vive de gols, é obcecado por isso, e o grupo fica feliz. Gostamos de ver sempre os melhores fazendo o que mais gostam de fazer", declarou.



Portugal entra em campo neste sábado (27), diante da Colômbia, buscando a primeira colocação da chave. Os colombianos lideram o Grupo K com seis pontos, enquanto os portugueses somam quatro e precisam da vitória para terminar na ponta da tabela.

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