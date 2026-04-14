Pedro recebe homenagem no Flamengo após passar marca de Gabigol: 'Uma marca muito grande'

A manhã desta terça-feira foi de homenagens para Pedro no Flamengo. Com os dois gols marcados contra o Fluminense neste domingo, o camisa 9 se tornou o maior artilheiro rubro-negro no século 21. De quebra, ainda deixou para trás um dos grandes ídolos do clube na história recente: Gabigol.



Em grande fase desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, o atacante contabiliza agora 163 bolas na rede com a camisa preta e vermelha. Ele recebeu das mãos do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, uma placa pelo feito.



"É algo muito grande, uma marca muito grande, fico muito grato por ser reconhecido, por ter tantos gols com a camisa do Flamengo. Eu que sou torcedor de arquibancada, passei pelo futsal na Gávea, e hoje ser reconhecido com tantos gols é muito gratificante", afirmou o jogador.

Leia também

• Pedro desequilibra, faz dois gols e Flamengo vence o Fluminense

• Flamengo 'aposenta' o uniforme 2; entenda

• Venda de jogadores rende R$ 519 milhões ao Flamengo e sustenta maior faturamento da história

Em sua sétima temporada no Flamengo, o jogador vem acumulando marcas importantes. Ele agora figura como o sexto maior artilheiro da história rubro-negra e deixou para trás o atacante Gabigol (161), ídolo recente do clube.

Desde a chegada de Leonardo Jardim, Pedro vem ganhando destaque. Com 11 gols no ano, ele é o jogador mais efetivo do setor ofensivo. Titular em oito dos nove compromissos sob o comando do profissional português, ele marcou cinco vezes e tem ainda uma assistência.

"Tem sido um começo muito bom com o Leonardo Jardim. Ele deixou muito claro a sua forma de jogar, é um cara que conversa muito e tem uma experiência muito grande, isso conta muito. O elenco está muito motivado e confiante para ter grandes êxitos", comentou o atleta em meio às homenagens.

O Flamengo volta a campo neste meio de semana pela Libertadores. Após superar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o time carioca volta a campo nesta quinta-feira pela segunda rodada do torneio continental. Líder isolado do Grupo A, o rubro-negro recebe o Independiente Medellín no Maracanã.