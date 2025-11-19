Pedro se manifesta após confirmação da lesão e aposta no elenco do Flamengo: 'grupo dedicado'

A- A+

Horas depois de ter sua lesão muscular na coxa divulgada, o atacante Pedro usou as redes sociais para se manifestar sobre a real possibilidade de não voltar mais a jogar pelo Flamengo neste fim de temporada. Num discurso até certo ponto otimista, ele exaltou o elenco e disse que agora é preciso apoiar os companheiros.



"Nação, passando para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive, e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que a minha ausência nesta final", diz parte do texto da postagem.



Titular absoluto da posição, o atleta aproveitou a postagem para pedir o apoio da torcida aos seus companheiros nos dois objetivos de conquista (Brasileirão e Libertadores).





"Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito nos dias de jogos. Apoiem sem parar como sempre fazem. Todos que estão ali colocam o clube como prioridade".



A lesão de Pedro chega num momento complicado para o treinador Filipe Luís. Com Gonzalo Plata suspenso (foi expulso no jogo de volta das semifinais contra o Racing) a principal opção para o comando do ataque passa a ser Bruno Henrique.



O jovem Wallace Yan, que viveu bons momentos no Mundial de Clubes, surge como uma alternativa para o decorrer da partida. O atacante Juninho aparece como terceira opção para atuar como referência no ataque.

