acidente Pedro Severino apresenta reflexos e hospital interrompe protocolo de confirmação da morte encefálica Atacante de 19 anos do Bragantino sofreu traumatismo craniano após acidente automobilístico em rodovia no interior de São Paulo

O Hospital Municipal de Americana (SP) informou nesta quarta-feira que interrompeu o protocolo de confirmação de morte encefálica de Pedro Severino, atacante do Red Bull Bragantino.

O jogador, gravemente ferido num acidente de trânsito no começo da manhã de terça-feira, apresentou um quadro de reflexo de tosse e seguirá sedado sob ventilação mecânica.

De acordo com o comunicado, o protocolo pode ser reaberto caso o jogador não volte a apresentar novos sinais.

No mesmo carro que ele estava o meia Pedro Castro, de 18 anos e também do clube paulista. Ele sofreu apenas ferimentos leves.

O veículo em que os dois estavam colidiu contra a traseira de um caminhão na estrada. Ambos têm família em Ribeirão Preto e voltavam da folga de carnaval para se reapresentar ao Bragantino.

Severino sofreu um traumatismo craniano e precisou passar por cirurgia. Na tarde da última terça, o hospital informou que havia iniciado os procedimentos para confirmar a morte encefálica do jovem. O protocolo inclui exames realizados por dois médicos diferentes e pode durar até 24h.

Confira a nota enviada pelo hospital:

"Devido ao quadro de reflexo de tosse presente, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa que foi interrompido o protocolo de morte encefálica do paciente, de 19 anos, vítima de acidente na terça-feira (04), na Rodovia Anhanguera. Por isso, o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções. Caso não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo será reaberto. A equipe do Hospital Municipal está comprometida em oferecer respaldo e acolhimento dos familiares, para que todos acompanhem de perto todo atendimento prestado ao jovem".

Severino havia chegado há poucos dias no Bragantino, onde treinava pela equipe sub-20. Foi emprestado por um ano pelo Botafogo-SP, que detém os seus direitos. O atacante saiu como um dos destaques do clube de Ribeirão Preto. Fez sua estreia como profissional em 2024, quando marcou quatro gols em sete jogos pela Copa Paulista.

No último sábado, publicou em sua conta no Instagram uma foto em que assinava o contrato com o Bragantino e anunciava o início de sua passagem por lá. O atacante mostrou estar muito animado.

"Muito feliz com essa nova oportunidade na minha vida! Vamos juntos @redbullbragantino Gratidão por tudo nesses anos juntos @botafogosp", escreveu.

O jogador é filho de Lucas Severino, ídolo do Botafogo-SP e um dos heróis do acesso para a Série B nacional em 1996. Também se destacou pelo Athletico, pelo qual recebeu convocação para a seleção que disputou a Olimpíada de Sidney-2000.

