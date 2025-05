A- A+

Atualização médica Pedro Severino deixa UTI e não apresenta risco de morte; jogador foi visto em janela do hospital Atleta da base do Red Bull Bragantino sofreu um grave acidente de carro na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, no dia 4 de março

O pai de Pedro Severino, jogador de 19 anos do Red Bull Bragantino que sofreu um grave acidente de carro na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, afirmou que o atleta não apresenta mais risco de morte.

A informação foi divulgada pela Rádio CBN Ribeirão. Ainda de acordo com o pai do jogador, Pedro está consciente e apresenta quadro de saúde estável após o acidente sofrido no dia 4 de março.

Internado em um hospital de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, desde o dia 6 de março, Severino também foi avistado na janela de seu quarto, na última quarta-feira (21).

Ele teria acenando para familiares e amigos que se reuniram do lado de fora da unidade para realizarem uma oração.

Eu não sou um cara religioso, mas como explicar que isso aqui não é um milagre?



A situação do Pedro Severino foi dado como morte cerebral.



Isso é um milagre.



Emocionante.



pic.twitter.com/LaTUMuqNSE — Crônica Alvinegra (@cronicaalvinegr) May 22, 2025

O acidente

O acidente de Pedro Severino aconteceu na madrugada do dia 4 de março, por volta das 5h. O carro em que ele estava com o meia Pedro Castro, de 18 anos, também do Bragantino, bateu na traseira de um caminhão.

O acidente de Severino gerou grande repercussão, principalmente após a gravidade do quadro inicial.

Após a colisão com a traseira de um caminhão, o jogador foi internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), onde "a equipe médica chegou a abrir o protocolo para confirmação de morte encefálica", mas o procedimento foi interrompido após o atleta ter uma "crise de tosse", indicando atividade cerebral.

Esse sinal positivo levou à transferência de Severino para o Hospital Unimed Ribeirão Preto, em 6 de março.

No hospital de Ribeirão Preto, Severino passou por exames de imagem e foi submetido a um monitoramento intensivo, o que permitiu detectar "a atividade cerebral" e estabilizar seu quadro.

A equipe médica continua realizando exames e acompanhando a evolução do atleta para ajustar os cuidados conforme necessário.

A investigação do acidente segue, com o motorista Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, afirmando ter "dormido ao volante", conforme depoimento à polícia.

Ambos os motoristas passaram por testes de bafômetro, que resultaram negativos. A polícia prossegue com os procedimentos investigativos para esclarecer completamente o caso.

Pedro Severino, que pertence ao Botafogo-SP e estava emprestado ao Bragantino desde o início do ano, é filho de Lucas Severino, ex-centroavante do Athletico-PR, Corinthians e da Seleção Brasileira. Ele havia assinado contrato com o Bragantino apenas no sábado, 1º de março.

Veja também