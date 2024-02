A- A+

Sport Pedro Vilhena comemora estreia e afirma que busca minutagem no Sport Meia de 21 anos fez seu primeiro gol como profissional contra o Afogados

O meia Pedro Vilhena teve a estreia dos sonhos com a camisa do Sport. Na vitória sobre o Afogados, na última segunda-feira (29), o jovem de 21 anos participou ativamente dos dois gols da vitória rubro-negra. Marcou seu primeiro gol como profissional e sofreu a penalidade convertida por Zé Roberto.

Em entrevista coletiva concedida na terça-feira (30), o camisa 17 celebrou o debute pelo time rubro-negro. "Eu vim em busca de espaço, minutagem, e o professor Mariano Soso disse que todos terão oportunidade. Estou muito feliz com este recomeço no Sport, e também pela minha estreia com vitória, fazendo gol. Tudo isso é apenas começo", salientou.

Emprestado pelo São Paulo para ganhar experiência, Vilhena fez sua primeira partida como profissional em setembro do ano passado. Prestes a completar 22 anos em fevereiro, tem como características buscar as melhores jogadas para servir os companheiros e a finalização. Após a boa estreia, espera seguir aparecendo no time titular rubro-negro.

"Para todo jogador, o importante é jogar. Do meio para frente, onde o professor quiser, estou disposto a atuar. Gosto mais de jogar pelo meio, seja pela direita ou esquerda, mas estou à disposição para jogar em qualquer posição", pontuou.

Nesta quinta-feira (1º), Pedro Vilhena poderá seguir ajudando o Sport na temporada. Às 21h, o Leão entra em campo para mais um compromisso no Estadual, diante do Flamengo de Arcoverde, no Lacerdão. O Rubro-negro lidera a competição com 12 pontos.

