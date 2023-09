Pego no antidoping, Pogba tomou remédio indicado por médico, diz jornal

A- A+

Paul Pogba testou positivo para testosterona em um controle antidoping realizado após o jogo entre a Udinese e a Juventus, no dia 20 de agosto. O resultado teria ocorrido pelo fato de o francês ter ingerido a substância proibida presente em um integrador (adquirido nos Estados Unidos), que ele teria tomado por orientação de um médico de fora do clube, segundo o jornal Gazzetta Dello Sport. O jogador foi provisoriamente suspenso pelo Tribunal Nacional Antidoping (NADO) da Itália.

"Aceitando a instância proposta pelo Procurador Nacional Antidopagem, foi prevista a suspensão provisória do atleta Paul Labile Pogba", informou o órgão em comunicado. A Juventus poderá rescindir unilateralmente o contrato com o jogador caso a contraprova apresente resultado positivo.

O meio-campista sequer foi a campo na partida pela Juventus na qual foi feita a coleta do material para a análise. Ele atuou nos jogos seguintes, contra Bologna e Empoli, totalizando 52 minutos. Pogba voltou recentemente de uma lesão prolongada e disse que estava pronto para recuperar o seu lugar e demonstrar o seu valor na Juventus.

No entanto, a nova gestão da Juventus manteve o jogador no mercado na última janela de verão, à procura de ofertas que pudessem ser condizentes com o valor de seu elevado salário. O clube italiano ainda não se manifestou sobre a informação do doping.

