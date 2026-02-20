A- A+

Tênis Pegula vence Anisimova e vai enfrentar Svitolina na final do WTA 1000 de Dubai Neste sábado, a americana disputará sua nona final de um torneio WTA 1000 e a 21ª de sua carreira no circuito

A americana Jessica Pegula, número cinco do mundo, disputará a final do WTA 1000 de Dubai contra a ucraniana Elina Svitolina, após se recuperar de uma derrota por 6-1 no primeiro set e vencer Amanda Anisimova (número 6) nesta sexta-feira (20) em três sets: 1-6, 6-4 e 6-3.

Pegula, que já havia derrotado a mesma adversária no mês passado nas quartas de final do Aberto da Austrália, tentará conquistar seu décimo título da WTA contra Svitolina (9ª), que venceu Coco Gauf (4ª) por 6-4, 6-7 (13/15) e 6-4.

Em uma primeira semifinal totalmente americana, Pegula conquistou sua quinta vitória em cinco confrontos diretos contra Anisimova, apesar de ter perdido o primeiro set e sofrido uma quebra de serviço no segundo.

No sábado, dois dias antes de fazer 32 anos, ela disputará sua nona final de um torneio WTA 1000 e a 21ª de sua carreira no circuito WTA.

Ela enfrentará Svitolina, de 31 anos, ex-número 3 do mundo, que continua a confirmar seu forte início de temporada após vencer o torneio de Auckland e chegar às semifinais do Aberto da Austrália. A ucraniana buscará o 20º título de sua carreira.

