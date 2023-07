Pegula vence e vai enfrentar Vondrousova nas quartas de final de Wimbledon

A- A+

A tenista americana Jessica Pegula, 4ª do ranking mundial, precisou de apenas 1h15 para vencer a ucraniana Lesia Tsurenko (60ª) por 6-1 e 6-3 neste domingo (9) e vai enfrentar a tcheca Marketa Vondrousova nas quartas de final em Wimbledon. Aos 29 anos, Pegula nunca havia passado da terceira rodada na grama londrina, fase que só havia alcançado uma vez, no ano passado.

"Estou muito feliz por finalmente estar nas quartas aqui. Espero que um dia meu nome esteja na parede", disse a americana, se referindo às placas colocadas sob as arquibancadas da quadra central, onde estão gravados os nomes de todos os campeões do torneio. Quando vencia por 5 a 1 no segundo set, Pegula sofreu um leve revés. Tsurenko confirmou seu saque e conseguiu quebrar o serviço da americana pela primeira vez diminuindo para 5-3.

Pegula então perdeu seus dois primeiros match points no saque da adversária. Mas Tsurenko, prejudicada por uma bolha na sola do pé direito precisou de atendimento médico e acabou perdendo a partida em seguida. "No final não foi fácil, mas joguei muito bem, exatamente como queria, e consegui manter a vantagem da melhor forma possível", admitiu Pegula.

A americana já havia chegado às quartas nos outros três torneios do Grand Slam: três vezes na Austrália (2021, 2022 e 2023), uma vez em Roland Garros (2022) e uma vez no US Open (2022). Ela é apenas a quinta americana a chegar às quartas de final de todos os quatro Majors nos últimos 25 anos, junto com Serena e Venus Williams, Madison Keys e Sloane Stephens.

Pegula tentará na terça-feira alcançar pela primeira vez as semifinais de um Major. Para isso terá que derrotar Vondrousova (42ª), que eliminou sua compatriota Marie Bouzkova (33ª) vencendo de virada por 2-6, 6-4 e 6-3 neste domingo.

