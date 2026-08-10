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GOLFE Peixe engole bola de golfe após tacada, e jogador recebe penalidade em torneio nos Estados Unidos O sul-africano Charl Schwartzel havia acertado a grama, mas a bola caiu no lago e animal a atacou como comida

O golfista sul-africano Charl Schwartzel, da Southern Guards, teve que cumprir uma penalidade de uma tacada depois que sua tentativa no sétimo buraco, no campo de golfe Bedminster do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, saiu da grama e caiu na água e um peixe comeu a bola dentro do lago.

No vídeo é possível ver a tacada de Schwartzel caindo na elevação do gramado e, assim que entra na água, se torna vítima do ataque do peixe.

Segundo a imprensa local, o peixe apareceu depois que Trump chegou ao campo de golfe em Nova Jersey antes da rodada final, ao lado do nove vezes campeão de torneios major Gary Player e de Yasir Al-Rumayyan, ex-presidente do LIV e governador do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita.





Embora houvesse dúvidas sobre o próximo passo, no final Schwartzel recebeu uma penalidade de uma tacada. A punição significa que ele fez um bogey no buraco par três, ou seja, terminou o torneio com duas tacadas acima do par estabelecido.

Não é incomum que animais acabem causando problemas durante um torneio em espaço aberto, já aconteceu com pássaros e até crocodilos.

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