A- A+

Futebol Pela 5ª vez na história, só um clube do Trio de Ferro está entre os quatro melhores do Pernambucano Último caso foi há quase 100 anos, em 1930. Nos anos de 1915, 1923 e 1927, apenas um integrante do grupo marcou presença

Com mais de 100 anos de existência, o Campeonato Pernambucano já teve tempo de derrubar alguns tabus, criar e acabar com jejuns e hegemonias, além de dar espaço para feitos inéditos. Na edição de 2023, o torneio terá um cenário raro. Apenas pela quinta vez, a competição só terá um integrante do Trio de Ferro, formado por Sport, Santa Cruz e Náutico, entre os quatro melhores nas posições finais - desconsiderando participações na primeira fase. A última ocasião em que isso aconteceu foi há quase um século.



Primeiro, vamos ao cenário deste ano. Santa Cruz e Náutico foram eliminados nas penalidades para Petrolina e Salgueiro, respectivamente, nas quartas de final. Sendo assim, restou apenas o Sport vivo na competição, prestes a jogar a semifinal contra a Fera Sertaneja, na Ilha do Retiro. O Carcará fará o outro duelo da etapa, diante do Retrô.



A primeira vez que isso aconteceu foi no Pernambucano de 1915, vencido pelo extinto Flamengo. Neste ano, contudo, apenas o Santa Cruz participou da competição, com outras cinco equipes de Recife. Sport e Náutico só começaram a jogar o Estadual na edição seguinte. O Tricolor foi o segundo colocado, seguido por Torre e CS Peres.



Em 1923, no modelo de pontos corridos, o Sport foi o campeão. O Santa Cruz foi o quinto e o Náutico, sexto. No G4, estavam, por ordem decrescente, América, Torre e Flamengo.



Em 1927, o América levantou o quinto título do Pernambucano, nos pontos corridos. A melhor posição do Trio de Ferro ficou com o Sport, em quarto. Torre e Flamengo, em segundo e terceiro, respectivamente, fecham a lista.





A última vez com apenas um dos grandes do Recife entre os quatro melhores foi em 1930. Uma edição atípica, por conta da Revolução de 1930, movimento que depôs o presidente da República à época, Washington Luís, impedindo ainda a posse do político eleito para comandar o Brasil, Júlio Prestes, e dando um fim à República Velha. A Liga Pernambucana de Desportos Terrestres, então organizadora do evento, suspendeu a disputa quando ainda faltavam 20 jogos. Com a paralisação, o Torre foi dado como campeão, seguido por América, Encruzilhada e Náutico, respectivamente.

Caso o Petrolina elimine o Sport na semifinal, o recorte ficará ainda mais raro, já que apenas em 1927 e 1930 o Estadual não teve um dos três principais clubes ao menos na segunda colocação.

Veja também

Futebol Feminino Seleção da França feminina goleia Colômbia (5-2) na estreia do técnico Hervé Renard