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COPA DO BRASIL Pela 5ª vez nas últimas seis edições, classificados para quartas da Copa do Brasil são da série A Palmeiras eliminou último representante da série B ao passar pelo Fortaleza

Com o Palmeiras eliminando o Fortaleza, todos os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil são clubes da série A do Campeonato Brasileiro. É a quinta vez nos últimos seis anos que os times da liga mais importante fecham o cerco para times de divisões inferiores.

Somente em 2025, com o Athlético Paranaense, que a Copa do Brasil recebeu um clube da série B. Fortaleza tentou repetir o feito, mas após perder de 3 a 0 para o Palmeiras fora de casa, não conseguiu a remontada diante do líder do Brasileirão.

Ainda restam os vencedores de Corinthians x Internacional e de Vitória e Athletico Paranaense, no entanto, todos são da elite.

Confira a lista das últimas seis edições do torneio:

Edição de 2026 (incompleta): Vasco, Palmeiras, Santos, Atlético-MG, Grêmio e Cruzeiro (Corinthians / Internacional e Vitória / Athletico Paranaense)

Edição de 2025: Athletico-PR (série B), Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco

Edição de 2024: Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Flamengo, Bahia, São Paulo, Athletico-PR e Juventude

Edição de 2023: América-MG, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Bahia, Grêmio, Flamengo e Athletico-PR

Edição de 2022: América-MG, Athletico, Atlético-GO, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e São Paulo

Edição de 2021: Athletico-PR, Santos, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Fortaleza, Fluminense e Atlético-MG

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