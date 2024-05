A- A+

Copa do Brasil Pela Copa do Brasil, Sport coloca invencibilidade à prova contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte Duelo válido pela terceira fase acontece nesta terça-feira (30), às 21h30, na Arena MRV

O Sport coloca à prova, nesta terça-feira (30), sua invencibilidade na temporada, diante do Atlético-MG, em confronto de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Na busca pelo 14º jogo seguido sem derrota, o Leão terá como adversário um dos melhores elencos do País e que ainda não perdeu sob o comando do técnico Gabriel Milito. A bola rola às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Será a primeira visita rubro-negra à nova casa do clube mineiro. O embate decisivo está marcado para o próximo dia 22, na Arena de Pernambuco.

Visitar o Atlético não traz boas recordações ao torcedor rubro-negro. A última vitória do Sport sobre a equipe alvinegra, fora de casa, aconteceu há 24 anos, com uma goleada por 6x0, pela Copa João Havelange. De lá para cá, em 16 encontros, o Galo venceu 13, enquanto outros três terminaram empatados. No geral, o retrospecto recente também é favorável aos mineiros. O último triunfo do Leão ocorreu em 2018: 3x2, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão.

Em lua de mel com a torcida, após marcar quatro vezes nas últimas seis aparições, o atacante Gustavo Coutinho pregou respeito ao Atlético-MG, mas fez questão de dar ênfase ao bom momento vivido pelo Sport. Além disso, o camisa 9 acredita que uma possível classificação rubro-negra passará por um bom comportamento do time em Belo Horizonte.

“É uma equipe de Série A, que vem tendo bons resultados, passando por um bom momento. Mas, nós também estamos vivendo um bom momento, com alguns jogos sem derrotas e buscando evolução. Será um jogo de 180 minutos, onde vamos enfrentar a equipe deles lá. Os primeiros 90 minutos falam muito. Que possamos nos portar bem para decidir em casa", pontuou.

Retorno

Convivendo com baixas por lesões nas últimas partidas, o técnico Mariano Soso terá um retorno importante para o setor ofensivo. Desfalque contra o Vila Nova com desconforto muscular, o atacante Chrystian Barletta está recuperado e viajou para Belo Horizonte com a delegação leonina. A expectativa, contudo, é que o camisa 30 inicie o confronto como opção no banco de reservas.

O meia Alan Ruiz, por sua vez, permaneceu na capital pernambucana e teve sua volta adiada. O atleta ainda não está 100% recuperado de um desconforto no músculo anterior da coxa. Assim, dificilmente o argentino vai estar presente também no jogo contra o Coritiba, na sexta-feira, uma vez que o Leão vai se preparar para o compromisso em Minas.

Galo embalado

Desde que o técnico Gabriel Milito assumiu o Atlético-MG, há um mês, o clube mineiro não sabe o que é derrota na temporada. São nove jogos do argentino à frente do Galo. No período, foram seis vitórias e três empates. Números que contribuíram para a equipe alvinegra ser a única brasileira 100% na Libertadores, além de vice-líder do Brasileirão.

Se já não bastasse o entrosamento de Hulk e Paulinho no ataque, Gustavo Scarpa também vive grande fase pelo time de Belo Horizonte e será mais uma preocupação para o setor defensivo rubro-negro. Nas últimas sete partidas, o meia fez seis gols e contribuiu com duas assistências.

Ficha técnica

Atlético-MG

Everson; Saravia, Battaglia, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Allan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Tití Ortiz, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Arena MRV (Belo Horizonte/MG)

Horário: 21h30

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Daniel de Oliveira Alves Pereira (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere.

