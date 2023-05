A- A+

Futebol Pela Copa do Brasil sub-17, Sport perde para o Athletico-PR e vê sonho de nova final ficar distante Jogando na Ilha do Retiro, Leão foi superado por 3x0 pelo Furacão

Sonhando em disputar a segunda final de Copa do Brasil sub-17 consecutiva, o Sport sofreu um duro golpe na noite desta terça-feira (30). Jogando na Ilha do Retiro, o Leão perdeu para o Athletico-PR por 3x0, no confronto de ida da semifinal do mata-mata nacional, e viu a vaga na decisão ficar mais distante.

O Furacão construiu o resultado positivo logo no primeiro tempo. Ainda aos 16 minutos, Otávio recebeu passe em profundidade e deu um toque por cima de Eric para abrir o placar. Aos 40 jogados, o Leão da Ilha respondeu com Cowboy, mas o jogador parou na trave.

Cinco minutos mais tarde, o Athletico ficou ainda mais perto da vitória. Depois de cobrança de escanteio, a zaga do Sport afastou mal e Kauan Stabelini finalizou no canto para ampliar.

Na etapa complementar, o Sport tentou diminuir o prejuízo, mas foram os paranaenses que fizeram mais um. Com seis minutos, após tentativas frustradas de Otávio e Dudu, Sorriso teve calma para driblar a zaga e dar números finais ao confronto.

A partida de volta entre as equipes está marcada para o dia 08 de junho, na Arena da Baixada. Para se classificar, o Sport terá que vencer o adversário por quatro gols de diferença. Caso o Leão repita a vantagem do Furacão, a vaga na final será decidida nos pênaltis.

