Pela Copinha, Sport busca liderança contra Aster; Santa mira classificação contra Desportivo Brasil

A quarta-feira será decisiva para o Santa Cruz na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h15, em Porto Feliz, o Tricolor tem duelo decisivo pela terceira e última rodada da primeira fase, diante do Desportivo Brasil-SP, pelo grupo 16. Já às 15h, o já classificado Sport disputa a liderança do grupo 23 com o Aster-ES, em Itaquaquecetuba.

Caso queira avançar na principal competição de base do Brasil, o Santa Cruz precisa vencer o Desportivo Brasil - equipe com 100% de aproveitamento no grupo. Depois de estrear com vitória diante do Rio Branco-AC, o Tricolor perdeu para o Capivariano-SP na última rodada.

Se perder para o Desportivo Brasil, em duelo transmitido pelo canal Futebol Paulista, no YouTube, o Santa ainda pode se classificar. Contudo, para isso, precisa torcer para o Rio Branco derrotar o Capivariano, de forma que ambas as equipes fiquem com um saldo de gols inferior ao da Cobra Coral. Enquanto os pernambucanos têm saldo de um positivo, paulistas e acreanos têm menos um e menos cinco, respectivamente.

Já pelo grupo 23, o Sport encara o Aster em duelo de equipes que venceram os dois jogos até o momento. Com saldo positivo de cinco, entretanto, o time capixaba leva vantagem e é o líder. Para fechar a primeira fase na primeira colocação, o Leão necessita de uma vitória simples. O confronto tem transmissão do SporTV.

