Campeonato Pernambucano Pela estreia do Pernambucano, Náutico joga para o gasto e vence Flamengo de Arcoverde Na próxima rodada, Timbu visita o Afogados, quinta-feira (18), no Vianão

Entre os favoritos ao título do Pernambucano 2024, o Náutico foi o último a entrar em campo. Mas, assim como Retrô, Santa Cruz e Sport, também estreou com o pé direito na competição. Em confronto realizado na tarde deste domingo (14), nos Aflitos, o Timbu não encontrou dificuldades para derrotar o Flamengo de Arcoverde, por 2x0, e somar os primeiros pontos no Estadual. Na próxima rodada, o Alvirrubro visita o Afogados, nesta quinta-feira, às 19h, no Vianão. Já o Tigre tem mais um duro duelo. Um dia antes, visita o Santa Cruz, às 21h, no Arruda.

Das dez equipes presentes no Campeonato Pernambucano, o Flamengo de Arcoverde foi a última a iniciar sua preparação. Aliás, após o Salgueiro desistir de participar do certame, o Tigre herdou a vaga e teve que correr para formar um elenco há poucos dias do início da competição. Neste primeiro momento, bom para o Náutico, que em ritmo de treino criou as principais oportunidades da partida e pôde colocar em prática o trabalho realizado pelo técnico Allan Aal durante a pré-temporada.

No primeiro tempo, inclusive, o goleiro Vágner foi um mero espectador dentro do gramado. O Flamengo sequer finalizou contra a meta alvirrubra. Sobrando em campo, o Náutico chegou abrir o placar logo aos 13 minutos com Patrick Allan. No entanto, a arbitragem deu saída de bola antes do passe de Fernandinho.

Oito minutos mais tarde, o goleiro Lucão resolveu contribuir. Após lançamento na área, o camisa 1 espalmou nos pés de Kauan Santos. O atacante alvirrubro dominou e chutou firme para abrir o placar. Aos 45, o Timbu ficou perto de ampliar, mas Lucão se redimiu fazendo boa defesa em finalização cruzada de Patrick Allan.

Como esperado pela falta de ritmo de jogo, o nível do segundo tempo foi de pouca inspiração e de mais transpiração. O Flamengo chegou a assustar em finalização de Wellington, mas foi o Náutico quem esteve mais perto do segundo gol da partida. Duas vezes com Evandro parando em Lucão. Ainda aos seis, o camisa 10 finalizou em cima do goleiro adversário. Em seguida, o atacante recebeu dentro da área e bateu forte para nova defesa do camisa 1 sertanejo.

Com o Flamengo entregue pelo cansaço, o gol que selou a vitória do Náutico saiu dos pés de quem veio do banco de reservas. Nos acréscimos, Kauan Maranhão ganhou em velocidade pela direita e cruzou para Vanegas dar números finais ao duelo.

Ficha do jogo

Náutico 2

Vágner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Lorran (Igor Pereira), Marcos Júnior (Marco Antônio) e Patrick Allan (Júlio César); Kauan Santos, Fernandinho (Ray Vanegas) e Evandro (Kauan Maranhão). Técnico: Allan Aal.

Flamengo de Arcoverde 0

Lucão; Gustavinho, Giovanni, Bruno e Cardoso; Cal, Wendel Bahia (Léo Pedro), Soares e Wellington; Jhonata (Lukinha) e Bruno Henrique (Júlio César). Técnico: Toninho Pesso.

Local: Estádio dos Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Anderson Luis Marques

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior e Tulio de Farias Ribeiro Caldas

Gols: Kauan Santos, aos 21' do 1T, Ray Vanegas, aos 46' do 2T (NAU)

Cartões amarelos: Danilo Belão, Marcos Júnior, Kauan Maranhão (NAU); Cal, Gabriel Soares, Gustavinho (FLA)

