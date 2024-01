A- A+

Campeonato Pernambucano Pela estreia do Pernambucano, Retrô e Porto se enfrentam na Arena de Pernambuco Fênix chega com a moral elevada, após eliminar o Confiança pela Pré-Copa do Nordeste

Após se classificar para a segunda etapa da Pré-Copa do Nordeste, o Retrô volta a entrar em campo nesta quarta-feira (10). Vice-campeão nas últimas duas edições da competição, o clube de Camaragibe recebe o Porto, às 19h, na Arena de Pernambuco, para a partida que marca o início do Campeonato Pernambucano 2024. O duelo terá transmissão da TV FPF.

HOJE É DIA DE RETRÔ EM CAMPO!



| Retrô Porto

| 1º Rodada do Campeonato Pernambucano

| 19h

️ | Arena de Pernambuco

| TV FPF#AvanteRetrô #Pernambucano2024 pic.twitter.com/soNoPOZMdM — Retrô FC Brasil (@Retrofcbrasil) January 10, 2024

No último final de semana, o Retrô eliminou o Confiança, nos pênaltis, pela primeira fase eliminatória do Pré-Nordestão. A partida foi a primeira do técnico Vinícius Bergantin sob o comando do clube de Camaragibe. Com a próxima fase do torneio regional a ser disputada neste sábado, diante da Juazeirense, na Bahia, a expectativa é que o treinador opte por um time alternativo contra o Gavião do Agreste.

O Porto, por sua vez, inicia o Estadual buscando retomar o bom momento de outras épocas. Vice da competição em 1997 e 1998, o clube de Caruaru retornou à elite pernambucana em 2022. No ano passado, apesar de ter a melhor zaga do Pernambucano com apenas cinco gols sofridos, encerrou sua participação na oitava colocação.

Como forma de preparação para o campeonato, o Porto realizou três jogos-treinos. O último, inclusive, diante do Sport, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista. Na oportunidade, as equipes empataram em 0x0.

Além de Retrô e Porto, a primeira rodada do Pernambucano tem os seguintes confrontos: Santa Cruz x Maguary (quinta-feira), Petrolina x Sport (sábado), Náutico x Flamengo de Arcoverde (domingo) e Central x Afogados (domingo).

Veja também

Futebol Torcedores do Santa Cruz relatam dificuldades em acesso ao Arruda em jogo contra o Maguary