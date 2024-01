A- A+

Campeonato Pernambucano Pela estreia do Pernambucano, Sport enfrenta o Petrolina, na Arena de Pernambuco Confronto com mando da Fera Sertaneja acontece às 16h deste sábado (13)

Momento de virar a página para valer. Após terminar 2023 de forma frustrante sem o acesso à Série A, o Sport dá o pontapé na temporada mirando coisas melhores para 2024. Neste sábado (13), inclusive, o Leão entra em campo para começar a defender o título de campeão estadual do último ano. Às 16h, encara o Petrolina, na Arena de Pernambuco. O mando de campo é da Fera Sertaneja. O estádio Paulo Coelho, casa do time do Sertão, passa por melhorias.

Com pouco mais de duas semanas de pré-temporada, a torcida do Sport verá uma filosofia de trabalho diferente da habitual, em relação ao último ano. Apesar do curto período de conhecimento do grupo, o técnico Mariano Soso tem cobrado muita intensidade dos atletas nas atividades. Além disso, variar a forma de atuar do time dentro de um mesmo jogo é outra característica do comandante argentino.

Para a primeira partida sob o comando do novo treinador, o Sport não terá todo mundo à disposição diante do Petrolina. Dos dez reforços do Leão para a temporada, sete foram regularizados a tempo de ficar à disposição do treinador neste final de semana: os goleiros Caíque França e Thiago Couto, o lateral-direito Lucas Ramon, o zagueiro Luciano Castán, e os atacantes Pablo Dyego, Romarinho e Zé Roberto.

Outras caras novas na Ilha do Retiro, o lateral-esquerdo Riquelme, o meia Pedro Vilhena e o atacante Arthur Caíke não tiveram seus respectivos nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) até o fechamento do sistema da CBF na noite desta sexta-feira (12) e não poderão ser relacionados para o primeiro compromisso do ano. Em relação aos atletas com vínculos renovados, apenas o volante Felipe não foi regularizado.

Petrolina em forma

Em preparação para a temporada desde o fim de novembro do ano passado, o Petrolina fez uma série de jogos-treino para chegar na ponta dos cascos no Estadual. Ao todo, foram três amistosos realizados pela equipe sertaneja. O time comandado por William Lima encarou Juazeirense, Selecionado de Campo Formoso e Jacobina. Todos os três amistosos terminaram empatados em 1x1.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Rosales, Rafael Thyere, Renzo (Luciano Castán) e Felipinho; Fabinho, Fábio Matheus e Lucas André (Alan Ruiz); Pablo Dyego, Paulinho e Zé Roberto. Técnico: Mariano Soso.

Petrolina

Cris; Ronaldo, Mailson, Raykar e Vinicinho; Nildo, Kiko e Eduardo; Emerson, Fabiano e João de Deus. Técnico: William Lima.

Estádio: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h

Árbitra: Deborah Cecília

Assistentes: Clóvis Amaral e Manoel Barbosa da Silva Neto

Transmissão: Canal GOAT (YouTube)

