Pré-Olímpico Pela estreia do Pré-Olímpico, Brasil encara a Bolívia nesta terça-feira (23); veja onde assistir Partida será realizada às 17h, no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela

Os Jogos de Paris para a seleção brasileira sub-23 iniciam nesta terça-feira (23). Em Pré-Olímpico que começou no último sábado (20), na Venezuela, a equipe dirigida por Ramon Menezes tem estreia marcada às 17h, diante da Bolívia, no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas. Enquanto o Brasil folgou na rodada do final de semana, os bolivianos ficaram no empate com os venezuelanos, em 3x3.

Atual bicampeão olímpico, o Brasil está no Grupo A do Pré-Olímpico. Além da seleção boliviana, o time verde-amarelo terá como adversários a anfitriã Venezuela, Colômbia e Equador. As cinco seleções jogam entre si, em turno único. Os dois melhores de cada chave garantem vaga no quadrangular final. Posteriormente, as duas equipes melhores posicionadas vão a Paris.

As principais esperanças do Brasil em ir à França estão no ataque. Ramon Menezes tem à disposição duas das mais valiosas joias do futebol brasileiro: Endrick, do Palmeiras, e já negociado com o Real Madrid, e John Kennedy, do Fluminense, peça fundamental na conquista tricolor da Libertadores. Para a estreia, a dupla, inclusive, deverá ter os seguintes jogadores como companhia na formação titular, tendo como base a preparação na Granja Comary e os treinos na Venezuela: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel, Kaiki Bruno; Bruno Gomes, Andrey Santos, Mauricio; Marquinhos.

Após a estreia com a Bolívia, os brasileiros voltam a atuar nesta sexta-feira (26), contra a Colômbia. Em seguida, o terceiro compromisso está agendado para o dia 29, perante o Equador, enquanto o último desta fase será disputado em 1° de fevereiro, diante da Venezuela.

Premiação recorde

Como forma de dar um estímulo a mais, a CBF vai pagar uma premiação recorde aos jogadores e integrantes da comissão técnica da seleção Pré-Olímpica em caso de classificação para os Jogos de Paris. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, informou que vai destinar cerca de R$ 10 milhões à delegação pela conquista de uma das vagas.

Valorizando os atletas, a CBF vai pagar quase R$ 7 milhões pela classificação. O restante será destinado aos integrantes da comissão técnica. Esta é a maior premiação que a seleção sub-23 vai receber para garantir a vaga. Anteriormente, na campanha do Pré-Olímpico de 2020, a delegação brasileira ganhou cerca de R$ 6,5 milhões pela vaga nos Jogos de Tóquio.

Onde assistir?

O SporTV transmitirá a partida nesta terça-feira.

