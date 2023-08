A- A+

COPA DO MUNDO FEMININA Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo Feminina tem três seleções africanas no mata-mata África do Sul, Nigéria e Marrocos chegam como 'zebras', mas podem fazer ainda mais história no torneio

A Copa do Mundo Feminina segue fazendo história. Com gigantes deixando o torneio mais cedo, como Brasil e Alemanha, algumas "zebras" acabam figurando nas oitavas de final da competição, e o destaque vai para a Nigéria, África do Sul e Marrocos, que estabelecem um marco para o futebol africano: pela primeira vez na história, três seleções do continente irão disputar o mata-mata do Mundial.

Histórico das seleções africanas no mata-mata da Copa

A primeira Copa do Mundo de futebol feminino foi realizada em 1991, na China, e contou com presença da Nigéria, que foi eliminada ainda na fase de grupos com três derrotas e nenhum ponto conquistado. Já em 1995, a seleção também caiu na primeira fase, com apenas um ponto.

Em 1999, no entanto, a história foi diferente e a Nigéria se tornou a primeira seleção africana a figurar no mata-mata da competição, após boa campanha no Grupo B, terminando na segunda posição com seis pontos. Na ocasião, as nigerianas foram eliminadas nas quartas de final pelo Brasil, em partida acirrada, que foi finalizada com um placar de 4 a 3.

A partir daí, um hiato de 16 anos separou países do continente africano do mata-mata da competição. O ciclo só foi quebrado por Camarões, na Copa do Mundo de 2015, que avaçou às quartas após terminar a primeira fase na segunda posição do Grupo C. Na ocasião, as camaronesas foram eliminadas pela China, por um placar de 1 a 0.

Na Copa seguinte, em 2019, na França, a África teve, pela primeira vez na história, dois países disputando o mata-mata do torneio. As seleções foram justamente Nigéria e Camarões, que terminaram, cada uma, na terceira posição de seus grupos e passaram pelo critério de melhor campanha entre as terceiras colocadas, que ainda era vingente pela Fifa à época e proporcionou a vaga do Brasil nas oitavas daquela Copa, por exemplo.

Ambas seleções foram eliminadas nas oitavas de final, naquela que era, até o momento, a melhor participação de países do continente na Copa.

Países africanos fazendo história

Neste ano, a história está escrita. África do Sul enfrentará a Holanda, neste sábado (5), às 23h, por um lugar nas quartas de final do torneio. Já a Nigéria entra em campo na segunda-feira (7), às 4h30, para encarar a poderosa Inglaterra. Fechando os confrontos dos africanos, o Marrocos irá medir foças com a França, na terça-feira (8), às 8h.

Os três times representam um continente inteiro na Copa do Mundo e, se conseguiram avançar de fase em grupos complicados, sonhar com vôos mais altos é plenamente possível.

