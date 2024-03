Pela primeira vez na temporada, Sport terá uma semana de descanso entre um jogo e outro

A- A+

Desde que começou oficialmente sua temporada de jogos, no dia 13 de janeiro, contra o Petrolina, o Sport ainda não tinha tido uma semana completa de descanso. Porém, pela primeira vez na temporada, o Leão terá sete dias de intervalo de um jogo para o outro.

Após ter conquistado a vitória e a classificação diante do Trem-AP pela Copa do Brasil, nesta quarta (28), o próximo compromisso do Sport é apenas no dia 6 de março, contra o Altos-PI, fora de casa, pela Copa do Nordeste.

O intervalo de uma semana é visto com bons olhos para Soso. Segundo o treinador, o período é oportuno para "continuar solidificando comportamentos que compõem a identidade do time e ter mais tempo para preparar o plano de jogo para o próximo adversário".

Anteriormente, o máximo de tempo que o Sport tinha tido de descanso de um jogo para o outro foi de cinco dias. A primeira vez aconteceu entre os dias 20 e 25 de janeiro, quando o Leão enfrentou o Santa Cruz e o Maguary, respectivamente. Já a segunda oportunidade aconteceu em fevereiro, onde o Rubro-negro jogou nos dias 9 e 14, enfrentando Treze-PB e Itabaiana-SE.

