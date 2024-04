Pela primeira vez, Recife recebe o Campeonato Brasileiro de Karatê

A- A+

Pernambuco sediará mais um grande evento esportivo. Pela primeira vez, a capital pernambucana receberá o Campeonato Brasileiro de Karatê - Etapa Final. A competição, que será disputada de 12 a 17 de novembro, deve receber mais de dois mil atletas e cinco mil pessoas (membros da comissão técnica e familiares) de todos os estados do País, além do Distrito Federal. Contemplando as categorias de base do esporte, karatecas de 6 a 17 anos lutaram pelo ouro nas modalidades kata e kumite. O Campeonato é organizado pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) e pela Federação Pernambucana das Associações do Karatê (FPAK), com o apoio do Governo do Estado.

O torneio reunirá os atletas classificados em cada uma das seis etapas que antecedem a fase final. A primeira foi realizada em Fortaleza, no Ceará, e foi liderada por Pernambuco, que teve a maior delegação e o maior número de medalhas conquistadas na competição. Cerca de 700 atletas carimbaram sua vaga para a disputa final em novembro já nessa primeira etapa, sendo mais de 90 deles pernambucanos. As outras classificatórias serão realizadas em Joinville, Porto Velho, Manaus e no Rio de Janeiro, com uma sede ainda a ser definida.

Os atletas que integram a Seleção Brasileira de Karatê de Base, que incluem atletas de 6 a 17 anos, já estão automaticamente garantidos na etapa final. Pernambuco conta atualmente com sete atletas titulares e cinco reservas na Seleção de Base. A competição terá disputas em cinco categorias: sub-8, sub-10, sub-14, cadete e júnior, tanto no masculino quanto no feminino. Além disso, simultaneamente às disputas do Campeonato Brasileiro de Base, ocorrerá o Campeonato Brasileiro Escolar de Karatê.

Em reunião realizada nesta segunda-feira (8), no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, sede da Secretaria Executiva de Esportes, foram acertados os detalhes da competição. Estiveram presentes no encontro o secretário executivo de Esportes Luciano Leonido; o presidente da Confederação Sul-Americana de Karatê, Luiz Carlos Cardoso; o presidente da CBK, Hermes Queiroz, o presidente da FPAK Anderson Santana; além de membros da diretoria da federação.

“É uma enorme satisfação saber que dos dias 12 a 17 de novembro, Recife será a capital do karatê brasileiro. Teremos atletas de todo o país nessa grande culminância, atletas que prometem fortalecer ainda mais nosso karatê, considerando o nível dos atletas da seleção brasileira que estarão demonstrando suas técnicas aqui no estado”, destacou Hermes Queiroz.

O projeto para a execução da competição foi um dos 54 aprovados na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de 2024. O presidente da FPAK celebrou o apoio recebido através dos programas do governo. “Conseguimos aprovar o projeto na Lei de Incentivo, mas também contamos com outros apoios do Governo do Estado, como os programas Bolsa Atleta, Passaporte Esportivo, Time Pernambuco e o Bolsa Técnico. Esses programas, que massificam as políticas públicas do esporte em Pernambuco, ajudam diretamente nossos atletas e nos dão mais força para trazer grandes eventos para nosso estado”, afirmou Anderson Santana.

O presidente da Confederação Sul-Americana de Karatê observou a importância de trazer um evento deste porte para a região: “O apoio do Governo do Estado, através da Secretaria Executiva de Esportes, torna possível o karatê alcançar algo até então inatingível, que é trazer para o Nordeste a final de um Campeonato Brasileiro. Isso coloca Pernambuco na frente. Isso demonstra todo um trabalho desde as associações de karatê, juntamente com a federação e a Secretaria Executiva de Esportes, com o desejo de fazer o melhor para o estado”, disse Luiz.

