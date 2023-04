A- A+

Pela 43ª vez na história, o Sport é campeão pernambucano. Domina com folga o topo de maior vencedor do Estadual. A conquista mais recente, diante do Retrô, foi especial também por outro motivo. Foi o quinto momento em que o Leão levantou a taça do torneio de forma invicta.



Com mais de um século de disputa, o Campeonato Pernambucano já teve alguns campeões invictos no passado. O próprio Sport já atingiu o feito em outras quatro oportunidades. O Náutico já foi em três. Tramways, duas. Santa Cruz, Flamengo-PE e Torre, uma.

O primeiro título invicto do Sport foi em 1917. Foram apenas cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Participaram do torneio, além do Leão, Náutico, Paulista e Casa Forte. Em 1941, em formato com mais equipes, os rubro-negros ganharam os dois turnos, com 11 triunfos e um resultado de igualdade.



Em 1998, o Sport foi campeão com 21 vitórias e três empates, ganhando todos os turnos, além da final perante o Porto, na Ilha do Retiro. A conquista invicta mais recente foi em 2009, com 19 resultados positivos e três empates.





O Náutico foi campeão invicto em 1952 (seis vitórias e quatro empates), 1964 (sete vitórias e três empates) e 1967 (11 vitórias e cinco empates). O Santa Cruz só obteve o feito em 1932, com 100% de aproveitamento nos 12 jogos realizados.



Em 1926, o Torre, já extinto, ganhou o Pernambucano com apenas uma derrota, para o Flamengo-PE, mas os pontos da partida foram repassados ao campeão. O próprio homônimo do famoso rubro-negro carioca ganhou o título em 1915 desta forma, com cinco vitórias e dois empates.



Fechando a lista, o Tramways, outro clube que não existe mais, foi bicampeão nos anos de 1936 e 1937. No primeiro título, com 11 vitórias e dois empates. No outro, 14 triunfos e um resultado de igualdade.

