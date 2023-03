Pela segunda fase da Copa do Brasil, Santa Cruz visita o América/MG

A- A+

Com duas derrotas consecutivas, uma pela Copa do Nordeste (Ferroviário) e outra pelo Campeonato Pernambucano (Sport), o Santa Cruz ligou o sinal de alerta nas competições. O risco de não avançar ao mata-mata em ambas é real. Mas, ao menos até esta terça (14), o Tricolor precisará deixar essas preocupações de lado para focar em outro torneio, a Copa do Brasil. Até porque nesta noite, diante do América/MG, no Independência, está em jogo mais do que uma vaga à terceira fase. Quem passar do confronto embolsará R$ 2,1 milhões. Verba importante para aliviar os cofres do clube. Nesta etapa, vale citar que não há vantagem do empate para o visitante. Em caso de resultado de igualdade no tempo normal, a classificação será definida nas penalidades.



Na primeira fase, o Santa Cruz eliminou o Democrata de Governador Valadares ao empatar em 1x1, em Minas Gerais, com gol de Pipico nos acréscimos. Pelo mesmo placar, o América desclassificou o Tocantinópolis/TO, em Ribeirão.



Problemas no meio



Para o confronto, o treinador Ranielle Ribeiro terá dois desfalques. Os volantes Daniel Pereira, por dores musculares, e João Erick, por opção técnica, não viajaram com a delegação. Sendo assim, Baraka deve ganhar um espaço entre os titulares, ao lado de Arthur e Felipe Gedoz no meio-campo.



"Precisamos de uma vitória para pôr fim a essa sequência negativa. Será um jogo de 90 minutos contra um time de Série A, mas se a gente for sólido, agressivo na marcação e mais ainda na hora de jogar, temos condição de fazer um resultado positivo lá em Minas Gerais”, afirmou Ranielle.





Adversário está invicto



O América/MG ainda não perdeu na temporada 2023. A equipe, comandada pelo técnico Vagner Mancini, acumula seis vitórias e quatro empates. No Campeonato Mineiro, o Coelho vem de triunfo por 2x0 diante do Cruzeiro, pela partida de ida da semifinal da competição.



Os clubes não se enfrentam desde 2017. As duas últimas vezes foram na Série B do Campeonato Brasileiro da época, com vitórias por 1x0 no turno e returno para os mineiros. O triunfo mais recente dos pernambucanos aconteceu na Série A 2016, por 1x0, no Arruda. Nesta mesma temporada, o Santa obteve o resultado positivo mais recente jogando como visitante diante do América, ganhando por 3x0 também em encontro na primeira divisão.

Ficha técnica



América/MG

Matheus Cavichioli; Arthur, Iago Maidana, Ricardo Silva e Nicolas; Alê, Juninho e Benítez; Matheusinho, Felipe Azevedo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini



Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo, Gabriel Yanno e Marcus Carioca; Baraka, Arthur e Felipe Gedoz; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.



Local: Independência (Belo Horizonte/MG)

Horário: 21h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC). Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Bruno Muller (ambos de SC)

Transmissão: Amazon Prime Video

