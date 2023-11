A- A+

Sport Pela segunda vez no ano, Sport chega ao sexto jogo seguido sofrendo gols Queda de rendimento da zaga tem sido determinante para a má fase do time

A fase defensiva do Sport está longe de ser das melhores. No segundo turno da Série B, aliás, a queda de rendimento da zaga rubro-negra tem sido fator determinante para a má fase do time. Dos 38 gols sofridos pelo clube na competição, 21 foram nos 16 jogos do returno. Nas últimas seis partidas, foram 12, uma média de dois por compromisso.

A sequência levando gols repete a de outro momento da temporada. Entre a derrota por 1x0 para o Criciúma, em 24 de maio, e o empate com a Ponte Preta por 1x1, em 11 de junho, o Sport também tomou gols em seis jogos consecutivos. No recorte, porém, teve o encontro com o São Paulo, que culminou na eliminação da Copa do Brasil.

Após o revés para o Mirassol, o técnico Enderson Moreira lamentou a queda de produção do setor. "Infelizmente, em questões de jogo, tem a questão tática, individual. Bola parada, um jogador que vai tirar uma bola e acaba perdendo, uma bola atravessada. São erros que fazem parte, e aconteceram muito nos últimos seis jogos. A gente lamenta profundamente", salientou.

O Sport agora se prepara para mais um árduo compromisso pela Segundona. Às 21h30 da próxima sexta-feira (10), vai receber o Atlético-GO, na Ilha do Retiro. Com 60 pontos, o Dragão tem um ponto a mais que o Leão na tabela. Além disso, é o time de segundo melhor ataque desta edição da Série B, com 52 gols. São três a menos que o Sport, que lidera a estatística.

Veja também

Série B Criciúma vence ABC, no Heriberto Hülse, e Sport deixa o G-4 da Série B a três rodadas do fim