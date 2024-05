A- A+

Náutico Pela Série C, Náutico joga mal e perde para Ferroviária-SP com gol no último minuto O Timbu chegou a empatar a partida nos acréscimos, mas sofreu o segundo gol após cobrança de escanteio

Com atuação ruim, o Náutico foi derrotado por 2 a 1 pela Ferroviária-SP, neste domingo (12), no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela quarta rodada da Série C. A derrota manteve o Timbu fora do G-8, na 10° posição com quatro pontos. A Ferrinha subiu para a 3° colocação, com oito pontos.

O Náutico volta a campo pela quinta rodada da Série C no próximo sábado (18), fora de casa, contra o Volta Redonda-RJ. A Ferroviária-SP joga novamente como mandante, no mesmo dia, diante do Confiança.

Com os desfalques do goleiro Vágner, dos zagueiros Joécio e Rafael Vaz e dos atacantes Cléo Silva e Paulo Sérgio, o técnico Mazola Júnior precisou fazer mudanças na equipe. O centroavante Bruno Mezenga e o volante Marco Carvalho fizeram suas estreias já entre os titulares. O último atuou como zagueiro ao lado de Guilherme Matos, função que também tem experiência na carreira.

O jogo

Mandante da partida, a Ferroviária-SP começou o duelo pressionando o Náutico. A equipe paulista teve a primeira grande chance do jogo logo aos dois minutos, quando Vitor Barreto fez boa jogada pelo lado direito e cruzou na cabeça de Carlão. O centroavante finalizou firme e a bola explodiu o travessão.

Se esse lance logo no início poderia indicar uma partida movimentada, não foi isso que aconteceu. Ferroviária-SP e Náutico fizeram um primeiro tempo muito disputado, mas com pouquíssimas situações de gol. O Timbu, por exemplo, não teve nenhuma finalização ao alvo.

Quando a partida caminhava para um zero a zero, o camisa dez dos mandantes, Juninho, chamou a responsabilidade e abriu o placar com uma bela jogada individual, aos 28 minutos. O meia recebeu por dentro, passou por Wendel Lessa e finalizou de longe, no canto direito de Jeferson Romário.

Apesar da vantagem no placar, a Ferroviária-SP seguiu dominando a partida e criando as melhores chances na volta do intervalo. Com a pressão dos mandantes, o goleiro Jeferson Romário foi exigido e precisou intervir para evitar o aumento da vantagem no placar.

Aos 14 minutos, a Ferroviária-SP puxou um bom contra-ataque e a bola chegou no lateral-esquerdo Igor Fernandes, que puxou para a perna direita e finalizou com perigo. Quatro minutos depois, o arqueiro alvirrubro foi fundamental novamente. Vitor Barreto ganhou pela direita e cruzou rasteiro. O centroavante Carlão recebeu livre, dentro da área, mas não conseguiu balançar as redes.

Emoção no final

Depois de um momento maior de pressão da Ferroviária-SP, o Náutico passou a ter uma maior presença no campo ofensivo. De tanto insistir, o Timbu foi recompensado na reta final. Aos 50 minutos, o jovem Thalissinho aproveitou o cruzamento do estreante Andrey e empatou o jogo.

E a partida teve emoção até o apito final. Após sofrer o empate, a Ferroviária-SP foi para o ataque e conseguiu o gol da vitória aos 52 minutos da etapa complementar. A defesa alvirrubra falhou na marcação do escanteio e a bola sobrou para Pedro Paulo, livre na pequena área, que só empurrou completou a jogada.

Ficha técnica:

Ferroviária-SP 2

Saulo; Lucas Rodrigues (Weverton), Gustavo Medina, Jackson e Igor Fernandes; Ricardinho, Zé Mateus (Pedro Paulo), Xavier e Juninho (Cauã Aguiar); Carlão (Fernando Boldrin) e Vitor Barreto (Victor Andrade). Técnico: Vinicius Bergantin.

Náutico 1

Jeferson Romário; Arnaldo (Leandro Kauã), Guilherme Santos, Marco Carvalho e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio (Patrick Allan) e Wendel Lessa (Andrey); Thiago Lopes (Leandro Barcia), Gustavo Maia (Thalissinho) e Bruno Mezenga. Técnico: Mazola Jr.

Local: Estádio da Fonte Luminosa (Araraquara/SP)

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo e Diego dos Santos Ruberdo (ambos de MS)

Gols: Juninho (28’ do 1° tempo); Thalissinho (50’ do 2° tempo); Pedro Paulo (52’ do 2° tempo)

Cartões amarelos: Bruno Mezenga (NAU); Arnaldo (NAU); Andrey (NAU); Guilherme Matos (NAU); Lucas Rodrigues (FER).



