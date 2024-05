Pela Série D, Petrolina visita o Sergipe, neste sábado (18)

A- A+

Em confronto de times desesperados, pelo Grupo A4 da Série D, o Petrolina visita o Sergipe, às 16h deste sábado (18), em jogo agendado pela quarta rodada, no Batistão, em Aracaju.

Sergipanos e pernambucanos são penúltimo e último colocados, respectivamente, cada um com um ponto somado. Ambos precisam do resultado positivo para continuar sonhando com uma classificação à próxima fase. Atualmente, a distância deles para a Jacuipense, primeira equipe no G-4, é de quatro pontos.

No caso do Petrolina, mais que os três pontos, a Fera Sertaneja busca marcar o primeiro gol nesta edição da Quarta Divisão. O time pernambucano passou em branco no empate com Jacuipense, e nos reveses para ASA e Itabaiana.

