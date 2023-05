'Pelada dos médicos' completa 60 anos de forma ininterrupta

A- A+

O Brasil era apenas bicampeão mundial. O Sport ainda não tinha seus títulos nacionais. O Náutico somente começava a caminhada rumo ao hexacampeonato estadual. O Santa Cruz nem sonhava com o Fita Azul. Muita coisa mudou de 1963 até agora. Mas algo se manteve intacto: a “Pelada dos médicos”, que completa nesta quinta-feira (4) 60 anos de criação e disputa semanal ininterrupta. Sem qualquer plano de aposentadoria.

Um dos fundadores da pelada é o médico Oscar Coutinho, de 82 anos - quem, diga-se, ainda frequenta os campos. “Começamos em uma granja, em Abreu e Lima. Juntamos médicos e estudantes de medicina. Tivemos nomes como Cyro de Andrade Lima, Claudio Lisboa, Frederico Wanderley, Durval Valença e muitos outros profissionais da área. Com o passar dos anos, alguns foram saindo, outros entrando. Mudamos de local, passando a jogar no Clube Alemão (no bairro do Parnamirim, no Recife), mas nunca deixamos de nos encontrar semanalmente. Já foi aos sábados e agora fazemos toda quinta-feira. Do grupo que começou, restam três que ainda jogam e eu sou um deles, junto com os médicos Paulo Barroca e Luciano Lima, ambos aos 83 anos”, contou.

Nesta noite, em comemoração aos 60 anos da pelada, Oscar contou que outros “peladeiros” retornarão aos gramados para uma “participação especial”. “Vai ser algo rápido, às 19h, contando com a presença de alguns que já tinham parado de jogar. Na nossa pelada, só pode entrar quem é acima de 60 anos. É algo importante para manter o corpo ativo, sem falar que é uma oportunidade de sempre rever os amigos”, argumentou.Pela

