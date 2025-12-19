A- A+

SOLIDARIEDADE Pelada Solidária reúne cerca de 500 atletas em ação Evento chega à sua oitava edição e acontece neste sábado (20), a partir das 11h, na PSG Academy

A Pelada Solidária do Rosa, neste sábado (20), chega à sua oitava edição unindo futebol e solidariedade. O evento acontece a partir das 11h, na PSG Academy, localizada na Rua Gonçalves de Magalhães, 699, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

A ação reúne 40 marcas engajadas e conta com a participação de cerca de 500 atletas, entre equipes masculinas e femininas.

Taça que será destinada aos vencedores | Foto: Alan Rodrigues/Divulgação

O diferencial da Pelada Solidária está no critério de pontuação: mais do que gols, o que define o placar é a arrecadação de cestas básicas. No formato “arrecadou, ganhou!”, o time que obtiver o maior número de cestas garantirá vantagens no placar.



As doações arrecadadas vão ajudar a garantir um Natal mais digno para crianças atendidas pela Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD) e pela Igreja Recon | Foto: Alan Rodrigues/Divulgação

O torneio terá formato dinâmico, com jogos em sistema mata-mata, disputados em dois tempos de 10 minutos cada. As equipes serão formadas por seis jogadores em campo, três reservas, um goleiro e um técnico. Para o idealizador do evento, Rosalvo Luiz, a proposta vai além da competição.

“Desde a primeira edição, a ideia sempre foi usar o futebol como um meio para ajudar. A cada ano, mais marcas se envolvem e entendem que a solidariedade também pode entrar em campo. Chegar à oitava edição mostra que esse movimento deu certo”, afirma.



Cestas básicas de doações arrecadadas pelos times que jogaram e pelas torcidas que participaram das partidas | Foto: Alan Rodrigues/ Divulgação

Quem tiver interesse em acompanhar as partidas e apoiar a ação pode participar levando uma cesta básica, informando qual empresa está apoiando.

Veja também