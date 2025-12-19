Sex, 19 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SOLIDARIEDADE

Pelada Solidária reúne cerca de 500 atletas em ação

Evento chega à sua oitava edição e acontece neste sábado (20), a partir das 11h, na PSG Academy

Reportar Erro
O time que coletar o maior número de cestas terá vantagem no placar dos jogosO time que coletar o maior número de cestas terá vantagem no placar dos jogos - Foto: Alan Rodrigues/Divulgação

A Pelada Solidária do Rosa, neste sábado (20), chega à sua oitava edição unindo futebol e solidariedade. O evento acontece a partir das 11h, na PSG Academy, localizada na Rua Gonçalves de Magalhães, 699, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

A ação reúne 40 marcas engajadas e conta com a participação de cerca de 500 atletas, entre equipes masculinas e femininas.

Taça que será destinada aos vencedoresTaça que será destinada aos vencedores | Foto: Alan Rodrigues/Divulgação

O diferencial da Pelada Solidária está no critério de pontuação: mais do que gols, o que define o placar é a arrecadação de cestas básicas. No formato “arrecadou, ganhou!”, o time que obtiver o maior número de cestas garantirá vantagens no placar.

Leia também

• Concerto Flutuante da Orquestra Criança Cidadã realiza edição especial de Natal neste domingo (21)

• As 8 mensagens para enviar aos colegas de trabalho antes da folga de Natal

• SDS realiza ação em Olinda para reforçar divulgação do Alerta Celular e Alerta Bike nesta sexta (19)

 
As doações arrecadadas vão ajudar a garantir um Natal mais digno para crianças atendidas pela Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD) e pela Igreja Recon
As doações arrecadadas vão ajudar a garantir um Natal mais digno para crianças atendidas pela Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD) e pela Igreja Recon |  Foto: Alan Rodrigues/Divulgação

O torneio terá formato dinâmico, com jogos em sistema mata-mata, disputados em dois tempos de 10 minutos cada. As equipes serão formadas por seis jogadores em campo, três reservas, um goleiro e um técnico. Para o idealizador do evento, Rosalvo Luiz, a proposta vai além da competição.

“Desde a primeira edição, a ideia sempre foi usar o futebol como um meio para ajudar. A cada ano, mais marcas se envolvem e entendem que a solidariedade também pode entrar em campo. Chegar à oitava edição mostra que esse movimento deu certo”, afirma.

Cestas básicas de doações arrecadadas pelos times que jogaram e pelas torcidas que participaram das partidas
Cestas básicas de doações arrecadadas pelos times que jogaram e pelas torcidas que participaram das partidas | Foto: Alan Rodrigues/ Divulgação

Quem tiver interesse em acompanhar as partidas e apoiar a ação pode participar levando uma cesta básica, informando qual empresa está apoiando.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter