Sport Pelas redes sociais, Alan Ruiz afirma que segue no Sport em 2024 Meia-atacante comentou em publicação de página rubro-negra que anunciava sua saída da Ilha do Retiro

O meia Alan Ruiz segue no Sport na próxima temporada. Ao menos foi o que garantiu o próprio jogador, na noite desta terça-feira (5), através de sua conta oficial no Instagram. Após uma página rubro-negra repostar uma informação que o meia estava de saída da Ilha do Retiro, o camisa 8 comentou que seguirá no clube pernambucano.

"Acabo de descobrir por esta página que estou indo embora! Você sabe mais do que eu! Alan estará na Ilha em 2024", comentou o argentino.

Alan Ruiz foi contratado pelo Sport na janela de transferências do meio do ano. Pelo clube, foram 17 jogos, contribuindo com dois gols e uma assistência. Na reta final da Série B, porém, acabou virando baixa devido a uma lesão muscular e não pôde ajudar a equipe na briga pelo acesso.

