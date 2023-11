Pelas redes sociais, Augusto Carreras se despede da vice-presidência do Sport

A- A+

Em texto publicado nas redes sociais, Augusto Carreras se despediu do cargo de vice-presidente do Sport. Na postagem, o agora ex-dirigente destacou feitos alcançados na gestão, mas lamentou o fato de o Leão não conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

A postagem de Carreras ocorreu minutos depois de o presidente do Sport, Yuri Romão, anunciar a nova formação do departamento de futebol, já sem incluir a presença de Carreras.

Confira na íntegra o texto publicado por Carreras

À torcida Rubro-Negra,

Acima de cargos, eu sou torcedor do Sport e sofro como qualquer outro quando os resultados não vêm. Queríamos o acesso tanto quanto vocês e trabalhamos muito para devolver o Clube que amamos ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído, mas infelizmente as coisas em campo nem sempre saem como esperamos. É até difícil explicar como o time brasileiro que em 69 partidas atingiu a marca de 40 vitórias e 128 gols marcados até aqui na temporada não conseguiu alcançar todos os seus objetivos. O que cabe a mim nesse momento é pedir desculpas à nossa torcida, sempre fundamental na história do Clube. Sei que o sentimento de frustração impera hoje entre os rubro-negros, mas não podemos deixar que isso encubra o trabalho realizado ao longo dos últimos dois anos pelo Departamento de Futebol. Não estou dizendo que erros não aconteceram, mas também não podemos simplesmente apagar o que de bom foi feito.

Fora de campo, responsabilidade financeira e modernização de vários setores dentro do Departamento de Futebol. Em campo, valorização da base e resultados como o Pernambucano 2023 de maneira invicta, chegamos a duas finais da Copa do Nordeste e fomos até as quartas de final da Copa do Brasil nesta temporada, sendo eliminados apenas nos pênaltis pelo São Paulo. Sei que faltou o acesso, mas me despeço com a consciência tranquila de que fiz na Vice-Presidência de Futebol do Sport aquilo que achava melhor para o Clube no momento. Agradeço ao presidente Yuri Romão e aos demais membros da Gestão pela confiança depositada, aos atletas do elenco, membros das comissões técnicas que por aqui passaram, ao nosso maravilho Staff e a todos os funcionários do Clube pelo respeito, lealdade e compromisso. Agora estarei na torcida pelo sucesso do Clube que amamos.

Pelo Sport Tudo,

Augusto Carreras

