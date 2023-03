A- A+

Futebol Pelas redes sociais, Luis Felipe se despede do Náutico Meia de 22 anos disputou 17 jogos pelo clube, sem gols marcados

O meia Luis Felipe está de saída do Náutico. Pelas redes sociais, o jogador de 22 anos publicou um texto se despedindo do clube. Nos profissionais do Timbu desde 2019, o atleta disputou 17 partidas, sem gols marcados.

Neste ano, Luis Felipe participou apenas de quatro jogos pelo Náutico, todos pelo Campeonato Pernambucano e saindo do banco de reservas.

