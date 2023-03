Pelé deixou para sua viúva 30% de seu patrimônio e possível filha é mencionada em testamento

A- A+

O ex-astro brasileiro Pelé, que morreu em dezembro aos 82 anos, deixou 30% de seus bens para a esposa e mencionou em seu testamento uma mulher que poderia ser sua filha, disse o advogado da viúva do ex-craque.

O único jogador de futebol a vencer três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970) deixou registrado que sua terceira e última esposa, Márcia Cibele Aoki, fique com 30% de seus bens, incluindo "obrigatoriamente" a casa onde moravam no Guarujá, em São Paulo, disse o advogado Luiz Kignel.

A herança inclui essa residência, outros imóveis e a participação na marca Pelé, explicou Kignel, que explicou que o inventário completo ainda não foi feito, e por isso ainda não se sabe qual é o valor total.

O advogado afirmou que o testamento menciona a possibilidade de o 'Rei' ter uma filha não reconhecida e que ela teria direito a receber parte dos 70% do patrimônio previstos para os outros sete filhos do ex-atacante.

"Ele indicou que haveria a possibilidade de outra filha, que dependeria de um DNA que não foi realizado por conta da pandemia e da condição [de saúde] dele", explicou.

Trata-se de uma brasileira, segundo Kignel, que pede para ser reconhecida como filha do lendário jogador e sobre cuja vida pouco se sabe.

A possível herdeira foi à Justiça brasileira para uma investigação de paternidade.

Um tribunal de São Paulo ordenou em setembro de 2022 que Pelé realizasse um teste de DNA, segundo o portal G1, que agora terá que ser feito em um de seus filhos reconhecidos.

A mulher seria a oitava filha reconhecida daquele que muitos consideram o melhor jogador da história, que morreu no dia 29 de dezembro em São Paulo em decorrência de um câncer.

Do primeiro casamento, com Rosemeri Cholbi, em 1966, nasceram Kely, Jennifer e Edinho. Nessa época também nasceu Flávia, fruto de uma relação extraconjugal.

Da segunda união, com Assiria Lemos Seixas, nasceram em 1996 os gêmeos Joshua e Celeste.

'O Rei' também era pai de Sandra Machado, nascida em 1964 de um caso com uma faxineira.

Depois de uma batalha legal de cinco anos, os tribunais decidiram em 1996 a favor do reconhecimento da jovem, que não tinha relação com o pai e morreu de câncer de mama em 2006.

Com Marcia Cibele Aoki, com quem se casou em 2016, Pelé não teve filhos.

A abertura do processo de testamento de Pelé foi solicitada recentemente e a família está trabalhando no inventário, para depois dar lugar à distribuição dos bens, explicou Kignel.

