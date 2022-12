"Pelé fez primeiro", confira vídeo comparando lances de craques do futebol antecipados pelo Rei

Eternizado na história, o legado de Pelé nunca vai acabar no futebol apesar da sua morte, aos 82 anos. Circula na internet há alguns anos, um vídeo que compara lances de grandes craques, do presente e passado, que o Rei já tinha feito algo similar na sua carreira. Confira o vídeo:

Aparecem no vídeo diversos craques como Cruyff, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Messi, Seedorf, Maradona, Roberto Carlos e Zidane.

Após a morte de Pelé, o atacante do Manchester City Erling Haaland, um dos principais artilheiros da atualidade, postou suas condolências com a frase. "Tudo que você vê qualquer jogador fazendo, Pelé fez primeiro. Descanse em paz", escreveu o norueguês.

Everything you see any player doing, Pelé did it first. RIP pic.twitter.com/SeW0z1hQTm