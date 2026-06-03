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FUTEBOL Pelé mania: de camisa histórica a réplica da Jules Rimet, itens leiloados passam de R$ 38 milhões Camisa usada pelo Rei na final da Copa de 1958 receberá lances a partir de 29 de junho, podendo superar os R$ 33 milhões

Para ter em casa um item que já pertenceu ao Rei do Futebol, muitas vezes é preciso desembolsar alguns milhões de reais.



Ao longo dos anos, diversos objetos ligados a Pelé passaram por leilões, de relíquias históricas a peças pessoais que ajudam a contar sua trajetória dentro e fora dos gramados. Entre os itens estão medalhas, troféus, documentos, uniformes e objetos do cotidiano.



O mais recente é a camisa usada pelo craque na final da Copa do Mundo de 1958, na Suécia.

A peça será leiloada entre 29 de junho e 16 de julho e pode se tornar um dos itens mais valiosos já associados ao jogador. Veja a seguir uma lista de objetos que já estiveram ao alcance do público em leilões:

Camisa da final da Copa do Mundo de 1958

A camisa usada por Pelé na decisão contra a Suécia, quando o Brasil conquistou seu primeiro Mundial, tornou-se uma peça valiosa. Com apenas 17 anos, ele marcou dois gols na vitória por 5 a 2. Décadas depois, o uniforme está sendo levado a leilão internacional e apontado como um dos itens esportivos mais cobiçados do mundo, com lance inicial de US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões a R$ 34 milhões na cotação atual).





Frente da camisa usada por Pelé — Foto: Divulgação / Sotheby's

Réplica da taça Jules Rimet

Considerado um dos itens mais valiosos já colocados à venda, a réplica da taça Jules Rimet foi produzida especialmente para ele após o tricampeonato mundial conquistado pela Seleção Brasileira em 1970. A peça simboliza um dos maiores feitos da história do futebol e poderia alcançar mais de R$ 2 milhões em um leilão de 2016.





Pelé beija a taça Jules Rimet, no início da década de 70 — Foto: Divulgação

Medalhas das Copas de 1958, 1962 e 1970

Outros itens são três medalhas conquistadas por Pelé nos títulos mundiais da Seleção Brasileira, leiloadas também em 2016. Raras, elas representam a trajetória do jogador que foi tricampeão do mundo e figuraram entre os objetos mais disputados pelos colecionadores, com um valor de R$ 750 mil cada.





Pelé participou das Copas de 1958, 1962, 1966 e 1970; foi tricampeão do Mundo (58, 62 e 70) — Foto: Wikimedia Commons

Violão antes da Copa de 1966

Apaixonado por música, Pelé se afeiçoou a um violão Del Vecchio durante a preparação da Seleção para a Copa do Mundo de 1966. O instrumento pertencia a uma estudante de música do Pará e havia sido emprestado a um jornalista. Pelé chegou a assiná-lo diretamente na madeira. Cerca de 60 anos depois, a peça está sendo vendida por R$ 20 mil.

Chuteiras de “Fuga para a vitória”



Pelé e Sylvester Stallone em 'Fuga para a vitória' — Foto: Reprodução

Outro item curioso foi o par de chuteiras utilizado por Pelé no filme “Fuga para a vitória”, lançado em 1981. No longa dirigido por John Huston, o brasileiro divide cena com nomes como Sylvester Stallone e Michael Caine. As chuteiras, que estavam avaliadas em R$ 28 mil dez anos atrás, aparecem na sequência em que o personagem marca um dos gols mais lembrados da produção.

Casaco da Seleção Brasileira de 1958

Usado por Pelé durante a campanha do primeiro título mundial do Brasil, o casaco da Seleção de 1958 passou décadas com o ex-jogador Luiz Carlos, amigo do Rei. Anos depois, a peça foi autografada pelo próprio Pelé e acabou incluída em um leilão de itens históricos ligados ao futebol brasileiro com lance inicial de R$ 114 mil.

Bola do milésimo gol

Outro objeto que chegou a ser leiloado foi a bola utilizada na partida entre Santos e Vasco, em 1969, quando Pelé marcou seu milésimo gol. O feito entrou para a história do esporte.





Pelé na final contra a Suécia: dois gols e o título mundial — Foto: Divulgação / Sotheby's

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