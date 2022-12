A- A+

PELÉ ETERNO Pelé, o Rei do Futebol, foi o grande homenageado do CINE PE em 2011 A presença do craque na abertura foi destaque do festival, ocasião em que foi exibido o documentário "Cine Pelé"

Em que pese o reinado incontestável de Pelé nos gramados, fora deles o Rei do Futebol - que morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira (29), por complicações de um câncer de cólon - era também aclamado como celebridade, fato que legitimava o 'além campo' de um ídolo que circulava à vontade por onde quer que passasse.



Que o diga a homenagem que o Festival de Cinema de Pernambuco - Cine PE lhe rendeu na edição de 2011, que contou com a presença do ex-jogador em um Teatro Guararapes, em Olinda, tomado por fãs do cinema e de Pelé - ou vice-versa.



Apesar das andanças como ator em diversos longas, foi em Pernambuco que o Rei foi celebrado pela primeira vez como um nome de destaque na arte cinematográfica.

Na época o Cine PE comemorava 15 anos de realização e teve Pelé como principal homenageado. Presente na abertura do festival, Pelé, obviamente ovacionado, assistiu com a plateia a exibição do documentário "Cine Pelé", de Evaldo Mocarzel.



Outras produções que contaram com a participação do craque também integraram a programação do festival naquele ano, entre outras, o público assistiu a "Fuga Para a Vitória" (1981) - quando o Rei atuou ao lado de Michael Caine e Sylvester Stallone -,"Pedro Mico" (1985) e "Isto é Pelé" (1974).



Confira trailers de algumas das atuações de Pelé no cinema



FUGA PARA A VITÓRIA (1981)







PELÉ ETERNO (2004)









PELÉ, O NASCIMENTO DE UMA LENDA (2017)







PELÉ (2021)









