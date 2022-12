Pelé 'parou o mundo diversas vezes' e fez da 'camisa 10 a mais respeitada', diz Zagallo

A- A+

Companheiro de equipe e técnico nas três primeiras Copas do Mundo conquistadas pelo Brasil (1958, 1962 e 1970), Mario Lobo Zagallo lamentou a morte nessa quinta-feira (29) do lendário Pelé, o "maior de todos", segundo ele.

"Amigo de tantas histórias, vitórias e títulos e que deixa um legado eterno e inesquecível. A pessoa que parou o mundo diversas vezes. A pessoa que fez da camisa 10 a mais respeitada", escreveu o "Velho Lobo", de 91 anos, no Instagram.

A emocionante mensagem de Zagallo acompanhou uma foto em preto e branco em que aparece ao lado de seu "maior parceiro" e na qual ambos estão sorrindo.

"É com esse sorriso que guardarei você comigo", afirmou.

Pelé foi "um brasileiro que defendeu nosso país em todo o mundo. Hoje o mundo, chorando, para e se despede do maior de todos. do Rei do Futebol. Obrigado por tudo, @pele. Você é eterno. Eu te amo", concluiu Zagallo.

Pelé, falecido aos 82 anos nesta quinta-feira em São Paulo, e Zagallo formaram a dupla mais vitoriosa da Seleção, participando de três dos cinco títulos mundiais do Brasil.

Como companheiros de time, foram campeões do mundo na Suécia-1958 e Chile-1962.

Após pendurar as chuteiras, Zagallo virou técnico e comandou a equipe considerada por muitos a melhor da história do futebol, a Seleção campeã do mundo no México-1970, que tinha Pelé ao lado de outros craques como Tostão, Carlos Alberto, Rivellino, Gérson e Jairzinho.

