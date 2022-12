A- A+

Pelé Pelé se despede como maior vencedor do prêmio Bola de Ouro ao lado de Lionel Messi Na revisão feita pela France Football, Pelé levou as Bolas de Ouro dos anos de 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970

Pelé se despede como Rei. Nao só por causa do apelido, mas também pelas honrarias que conquistou ao longo da carreira. Ele permanece como o maior vencedor do prêmio Bola de Ouro, entregue todo ano pela revista "France Football" ao melhor jogador do mundo: tem sete no total, um recorde. Lionel Messi foi o único que conseguiu igualar no número de premiações.

Pelé só foi premiado depois que se aposentou. Isso porque, até 2007, a premiação se limitava a jogadores que atuavam no futebol europeu, o que deixava o ex-atleta do Santos fora da briga. Depois da mudança nas regras, veio uma correção histórica na premiação.

Em 2014, a "France Football" revisou toda a lista de premiados e decidiu conceder a Pelé sete troféus. Com isso, ele se tornou o maior vencedor. Na revisão, o brasileiro levou as Bolas de Ouro dos anos de 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970.

As sete Bolas de Ouro foram entregues a Pelé durante a cerimônia de premiação realizada no início de 2014. O Rei do Futebol chorou enquanto agradecia a honraria.

"Eu prometi à minha família que não choraria, mas sou emotivo. Queria agradecer a Deus por ter me dado saúde para jogar por tantos anos. Eu não jogava sozinho, tudo que eu ganhei foi com meus amigos. As pessoas se lembram dos jogadores, mas não podemos esquecer as pessoas que preparam as chuteiras, fisioterapeutas, massagistas. Quero compartilhar com eles este troféu", disse na época.

