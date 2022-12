A- A+

Pelé Eterno Pelé será homenageado no réveillon de Copacabana Chegada do ano será celebrada na orla da Zona Sul carioca com shows em dois palcos

Pelé será homenageado no réveillon de Copacabana. O Rei será lembrado em um vídeo a ser exibido nos telões logo após o encerramento do show de Alexandre Pires e antes do vídeo com a contagem regressiva para a queima de fogos. As informações foram adiantadas pelo presidente da Riotur, Ronnie Aguiar, e o produtor Abel Gomes.

"Estamos conversando com a empresa que detém os direitos de imagem de Pelé para liberar as imagens", explicou Ronnie.

Abel detalhou como seria essa homenagem: "Será algo para cima. Com imagens que marcaram a história de Pelé, bem para cima", disse Abel.

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira, no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado na unidade há 30 dias e seguia um longo tratamento contra um câncer no cólon. Ele deixa sua companheira Márcia e seis filhos.

O prefeito Eduardo Paes acrescentou que Pelé não podia ficar de fora da agenda da virada do ano:

"Pedi ao Abel e ao Ronnie para fazerem algo. O cara, na maneira que ele jogava, na prática inventou o futebol. O mundo inteiro reconheceu a importância dele hoje nas manchetes dos jornais. Estivemos juntos em Copenhague (2009), quando o Rio foi escolhido como sede da Olimpíada (2016). A presença dele no palco foi essencial para a vitória da cidade", disse.

A declaração do prefeito foi dada durante uma vistoria na tarde desta sexta-feira ao palco que está em fase de finalização em frente ao Copacabana Palace. Paes disse que a cidade está pronta para o evento:

"Ano passado tivemos fogos, mas não shows por causa da pandemia. O apelo era não viessem para Copacabana. Este ano, é que venham, tragam a família, os filhos. Mas usem o transporte público", disse.

"O réveillon será seguro. As equipes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) estão atuando e a PM montou um esquema especial de policiamento", destacou o prefeito.

Homenagem em show

O Rei do Futebol também será homenageado em outro momento da festa. A bateria da Grande Rio, que se apresentará no palco em frente ao Copacabana Palace, vai tocar um samba de 2016 em que a escola teve a cidade de Santos como enredo. ''O atleta consagrado, Majestade é o nosso Rei Pelé", diz um trecho da letra.

"Estamos definindo o repertório. Além de Pelé, faremos uma homenagem a Zeca Pagodinho que será nosso enredo de 2023. Como ele se apresenta antes da gente, a ideia é comvidá-lo para cantar o samba", disse Mestre Fafá.

Fafá já tocou em Copacabana, mas como ritmista.

"A gente está com uma expectativa muito grande depois de dois anos sem shows na virada por causa da pandemia. O astral e a energia daqui são demais", disse o mestre.

Chove ou não chove?

O produtor disse não acreditar em chuva na hora da virada e sim até no aparecimento da lua no céu. O motivo: chamou a médium Adelaide Scritoi, que diz incorporar o cacique Cobra Coral, para atuar no evento.

A última vez que Adelaide participou da festa foi em 2019, antes da pandemia.

"Na verdade, ela já está atuando. Hoje está chovendo, mas tivemos dias maravilhosos de sol antes disso, o que ajudou na montagem das estruturas", disse Abel.

Fiscalização da Seop

Na véspera do réveillon, fiscais da Secretaria de Ordem Pública apreenderam facas com ambulantes e um freezer que estava semienterrado na areia. A pasta tem feito ações de fiscalização no bairro desde o início da semana. No sábado, nos pontos de bloqueio à Copacabana, agentes vão fiscalizar ambulantes para tentar evitar a entrada de produtos no bairro. Além disso, haverá operações de repressão a vans e ônibus clandestinos.

"Hoje à noite faremos a operação Tatui para identificar mercadorias enterradas. Acampar na praia também está proibido. Faremos operações para desmobilizá-los", disse o secretário da Seop, Brenno Carnevale.

